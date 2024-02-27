Спатифиллум способствует уюту и гармонии в вашем доме

Если девушка ещё не замужем, то энергия цветка сделает её обворожительно-прекрасной, привлекая мужское внимание.

Цветок распустился в спальне, значит, пора ждать предложения руки и сердца.

Когда вы расстались с молодым человеком, растение вернёт хорошее настроение и прогонит депрессию.

Если вы желаете выйти замуж, то попросите родственника по крови, обязательно мужчину, подарить вам этот цветок.

Растение помогает сохранить семейный очаг, предупреждает конфликты, улучшает взаимопонимание.

Если муж и жена вместе дышат ароматом цветов спатифиллума, то между ними будет гармония, уйдут сомнения и недоверие.

Поставленный в изголовье супружеской постели, этот цветок сбережет пару от неверности, поможет вернуть былую страсть супругов.

А если вы заметите, что цветок формой похож на живот беременной женщины – ждите скорого пополнения! К тому же спатифиллум помогает вынашиванию и родам.