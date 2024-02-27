Что делать, чтобы сберечь овощи зимой и избежать даже минимальных потерь запасов

Приятнее и полезнее употреблять в пищу овощи, которые имеют красивый внешний вид и сохраняют все ценные питательные вещества. Дольше будут лежать те овощи, у которых целостность не нарушена.

Также на срок хранения влияет правильная уборка. Делать это нужно во время. Корнеплоды после сбора сортируем, перебираем и откладываем на хранение только те, которые не повреждены.

Если заложить овощи на хранение неправильно, то урожай будет вянуть, потеряет вкус, начнет сохнуть или гнить.

Корнеплоды дайкон, морковь, редьку, свёклу нужно хранить в подвале как и картофель.

Эти овощи, в отличии от картошки, очень склонны к увяданию, поэтому их нужно еще и уложить в деревянные ящики, пересыпав торфом, речным песком, опилками, луковой шелухой.

Капусту можно разложить на полках в погребе, чтобы кочаны не соприкасались друг с другом, или развешать под потолком, подвязав за кочерыжку.

Лук хорошо хранится, если сплести из него длинные косы, а затем подвесить вязки на стену. Таким же способом можно хранить и чеснок.