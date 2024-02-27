Почему диетологи советуют завтракать овсянкой

По мнению специалистов по питанию, с такой задачей прекрасно справляется овсянка.
Каша может стать идеальным завтраком для людей, соблюдающих определенную диету или желающих похудеть.
Отказаться от какой-нибудь сладости порой бывает непросто, а овсянка помогает справиться с такой тягой, ведь каша обеспечивает человека достаточным количеством питательных веществ.
Он многих привычных завтраков лучше отказаться. После любимых хлопьев с молоком или выпечки из кафе может увеличиться дневное потребление сахара.
Подобные перекусы могут быстро утолить голод, но чувство сытости продлится недолго.
После этого человек вскоре опять проголодается и исправит эту ситуацию с помощью большого количества углеводов и сахара.
Съесть овсянку на завтрак — лучший способ побороть тягу к сладкому. Кроме того, овсянка помогает поддерживать нормальный уровень сахара.
Чтобы гарантированно защитить себя от такого желания, можно добавить в кашу нежирное молоко, семена льна и ягоды.
Лишние белки и жиры могут ослабить тягу съесть что-то сладкое.
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