Почему диетологи советуют завтракать овсянкой

По мнению специалистов по питанию, с такой задачей прекрасно справляется овсянка.

Каша может стать идеальным завтраком для людей, соблюдающих определенную диету или желающих похудеть.

Отказаться от какой-нибудь сладости порой бывает непросто, а овсянка помогает справиться с такой тягой, ведь каша обеспечивает человека достаточным количеством питательных веществ.

Он многих привычных завтраков лучше отказаться. После любимых хлопьев с молоком или выпечки из кафе может увеличиться дневное потребление сахара.

Подобные перекусы могут быстро утолить голод, но чувство сытости продлится недолго.

После этого человек вскоре опять проголодается и исправит эту ситуацию с помощью большого количества углеводов и сахара.

Съесть овсянку на завтрак — лучший способ побороть тягу к сладкому. Кроме того, овсянка помогает поддерживать нормальный уровень сахара.

Чтобы гарантированно защитить себя от такого желания, можно добавить в кашу нежирное молоко, семена льна и ягоды.

Лишние белки и жиры могут ослабить тягу съесть что-то сладкое.