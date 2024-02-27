Почему диетологи советуют завтракать овсянкой

00:30 2024-02-27
Почему диетологи советуют завтракать овсянкой

Американские диетологи назвали продукт, который помогает преодолеть тягу к сладкому в течение всего дня.

По мнению специалистов по питанию, с такой задачей прекрасно справляется овсянка.

Каша может стать идеальным завтраком для людей, соблюдающих определенную диету или желающих похудеть.

Отказаться от какой-нибудь сладости порой бывает непросто, а овсянка помогает справиться с такой тягой, ведь каша обеспечивает человека достаточным количеством питательных веществ. 

Он многих привычных завтраков лучше отказаться. После любимых хлопьев с молоком или выпечки из кафе может увеличиться дневное потребление сахара.

Подобные перекусы могут быстро утолить голод, но чувство сытости продлится недолго.

После этого человек вскоре опять проголодается и исправит эту ситуацию с помощью большого количества углеводов и сахара. 

Съесть овсянку на завтрак — лучший способ побороть тягу к сладкому. Кроме того, овсянка помогает поддерживать нормальный уровень сахара.

Чтобы гарантированно защитить себя от такого желания, можно добавить в кашу нежирное молоко, семена льна и ягоды.

Лишние белки и жиры могут ослабить тягу съесть что-то сладкое. 

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