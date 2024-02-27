Любопытный факт: ожирение способствует парниковому эффекту

Все кислородозависимые организмы на планете производят углекислый газ в результате метаболических процессов, необходимых для поддержания жизни. Общая выработка у любого вида связана со средней скоростью метаболизма, средним размером тела и общим количеством особей вида.

Люди с ожирением имеют большую выработку углекислого газа в результате окислительного метаболизма, чем люди с нормальным весом. Кроме того, поддержание большей массы тела требует, чтобы больше продуктов и напитков производилось и транспортировалось потребителям.

Аналогичным образом, перевозка более тяжелых людей связана с увеличением потребления ископаемого топлива. Это приводит к дополнительным выбросам углекислого газа, связанным с производством и транспортировкой продуктов питания.

По оценкам, во всем мире ожирение приводит к дополнительным 700 мегатоннам выбросов углекислого газа в год или около 1,6 процента всех антропогенных выбросов.

Это исследование показывает, что мы платим высокую цену за то, что не имеем возможности лечить ожирение. Оно не только влияет на здоровье людей, но и ухудшает экологическую обстановку.

По сравнению с людьми с нормальным весом, человек с ожирением производит дополнительно 81 кг / год выбросов углекислого газа в результате более высокого метаболизма, дополнительно 593 кг / год выбросов углекислого газа в результате большего потребления продуктов питания и напитков и дополнительно 476 кг. / год выбросов углекислого газа от автомобильного и воздушного транспорта.

В целом, ожирение связано с увеличением выбросов парниковых газов примерно на 20 процентов по сравнению с людьми с нормальным весом.