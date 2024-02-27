Чай способен остановить рост жировых клеток

Похудеть помогают полифенолы:

Полифенолы – антиоксиданты, которых особенно много в чайных листьях, и которые обладают серьезным «антижировым» эффектом.

По итогам исследования в журнале Nutrition and Metabolism, больше всего полифенолов в белом чае, так как он готовится из листьев, которые практически не подвергались ферментации.

Как же работают полифенолы? Тело накапливает энергию из пищи, которую мы едим, в печени и мышцах.

Но когда мы едим больше еды, чем нам нужно, тело пытается сохранить эту дополнительную энергию в виде жира на случай, если она нам понадобится в будущем.

Организм трансформирует клетки преадипоцитов (стволовые клетки, которые могут развиваться в разные типы клеток, в зависимости от того, как они запускаются) в жировые клетки, известные как адипоциты.

Авторы исследования промыли преадипоциты человека экстрактом белого чая, чтобы увидеть, как он влияет на их развитие в адипоциты.

И обнаружили, что раствор не только замедляет рост новых жировых клеток, но и помогает разрушать уже существующие.

Можно ли просто пить белый чай и худеть:

Да, было бы здорово, но, увы, не получится. Для того чтобы превращать «лишние» калории в жир, организм использует самые разные механизмы, и всего один путь, найденный исследователями, едва ли сможет остановить этот процесс.

Но можно использовать белый чай в качестве дополнительного оружия в борьбе с лишним весом. Так, некоторые исследования подтвердили, что 300 мг белого чая помогают подавить аппетит и ускорить метаболизм.

А если выпить кружку чая за час до спортивной тренировки, то и процесс сжигания лишнего жира и накопления мышечной массы пойдет быстрее.