Какие привычки ухудшают работу сердца

Человек без лишнего веса тоже может быть в группе риска:
Ваше сердце может быть под угрозой, если у вас повышенное содержание глюкозы в крови — даже если при этом вес соответствует норме.
Нарушение толерантности к глюкозе (выше, чем нормальный уровень сахара в крови, но недостаточно для развития диабета) повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Даже если вы никогда не страдали от лишнего веса, обязательно следите за уровнем сахара в крови.
Сахар страшнее для здоровья сердца, чем холестерин:
Инсулиновые реакции и скачки, которым подвергается организм, если мы едим сладкие продукты или быстрые углеводы, разрушают оболочку кровеносных сосудов сильнее, чем холестерин.
Поэтому если вы по-настоящему заботитесь о своем сердце, контролируйте не только холестерин, но и сахар.
Бессонницы тоже надо опасаться:
Если вы не высыпаетесь, вам стоит провериться на наличие сонного апноэ — состояния, при котором во сне происходит кратковременная остановка дыхания.
Апноэ может стать причиной сердечного приступа или инсульта — из-за недостаточного снабжения кислородом сердца и кровеносных сосудов.
Оберегайте сердце от стрессов:
Если вы живете в постоянном стрессе, ваше сердце может быть в большой опасности.
Стресс повышает давление и влияет на уровень холестерина, а кортизол влияет на толерантность к глюкозе — все это в разы повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов.
Поэтому очень важно научиться минимизировать стресс и бороться с его проявлениями — например, с помощью медитации или йоги.
Для здоровья сердца не помешает визит к стоматологу:
Здоровье сердца можно определить по зубам — и это не шутка. Кариес, воспаления десен — все это повышает риск развития болезней сердца.
А незалеченные зубы и вовсе могут привести к инфекциям митрального клапана — это и правда очень серьезно.
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