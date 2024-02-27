Как создать невыносимые условия для жизни паутинного клеща: советы дачников

Паутинный клещ быстрее распространяется в сухом воздухе. Повышенная влажность - некомфортные условия для вредителя и одновременно профилактика его распространения.

В отопительный сезон в квартирах достаточно тепло и сухо, поэтому опрыскивать цветы нужно чаще.

Если растения не любят такую процедуру, то поставьте возле них тару с водой, она будет увлажнять воздух.

Лучше использовать увлажнитель воздуха, но это дорогой прибор, и не все могут себе его позволить.

Если регулярно мыть цветы, вредитель не будет успевать завоевывать растение и обосновываться на нем.

Раз в месяц в профилактических целях устраивайте теплый душ растениям. И листья помоете, и яйца клещей и самих вредителей смоете.

Паутинный клещ не любит "тепличных условий". Если вы заметили следы деятельности вредителя на листьях растения, аккуратно помойте их мыльной водой, а затем наденьте на горшок с цветком целлофановый пакет.

Он создаст эффект парника: отсутствие движения воздуха, тепло и влажность.

Держать в "теплице" растения нужно сутки. При этом ни в коем случае не стоит ставить горшок на сквозняк, исключительно в теплое непродуваемое место.

Кинза является репеллентом от паутинного клеща. Считается, что вредитель не любит запах этой пряной зелени, а потому не покушается ни на нее, ни на соседей.

Поэтому в горшки к комнатным растениям, разумеется если позволяет "жилплощадь" цветов, можно подсеять семена кинзы.