Опытный дачник объяснил, зачем рассаде нужна «Микориза»

Микориза - это что:

Микориза - это в некотором роде живое "существо", которое образует с растениями симбиоз.

Она будет жить с рассадой, а далее и со взрослыми растениями всю их жизнь. Это полезные для растения грибы, которые живут на корешках.

Эти грибы и корни рассады формируют между собой взаимовыгодное существование. У корней улучшается, усиливается всасывающая функция.

Они быстрее и лучше получают из почвы воду и удобрения.

Когда проводить заселение:

Лучше всего заселить микоризу весной, на стадии рассады. Очень хорошо в первый раз полить ею растения после пикировки.

Удобрение можно успешно применить и на любой другой стадии. Микориза обычно продаётся в пакетиках по 10 гр.

Для одного полива нужно в 1 л воды развести 0,5 ч. л. серого порошка.

Поливать рассаду можно сразу, а можно через день, чтобы микориза лучше разошлась по всему объёму.

И далее лучше повторять такое заселение грибка каждые 15-20 дней. Что будет с микоризой, если обрабатывать растения от болезней?

На всякие народные средства она не реагирует.

Однако грибок может погибнуть от фунгицидов, которые вносятся в почву, чтобы убить другие вредные бактерии.