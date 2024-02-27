Опытный дачник объяснил, зачем рассаде нужна «Микориза»

Микориза - это что:
Микориза - это в некотором роде живое "существо", которое образует с растениями симбиоз.
Она будет жить с рассадой, а далее и со взрослыми растениями всю их жизнь. Это полезные для растения грибы, которые живут на корешках.
Эти грибы и корни рассады формируют между собой взаимовыгодное существование. У корней улучшается, усиливается всасывающая функция.
Они быстрее и лучше получают из почвы воду и удобрения.
Когда проводить заселение:
Лучше всего заселить микоризу весной, на стадии рассады. Очень хорошо в первый раз полить ею растения после пикировки.
Удобрение можно успешно применить и на любой другой стадии. Микориза обычно продаётся в пакетиках по 10 гр.
Для одного полива нужно в 1 л воды развести 0,5 ч. л. серого порошка.
Поливать рассаду можно сразу, а можно через день, чтобы микориза лучше разошлась по всему объёму.
И далее лучше повторять такое заселение грибка каждые 15-20 дней. Что будет с микоризой, если обрабатывать растения от болезней?
На всякие народные средства она не реагирует.
Однако грибок может погибнуть от фунгицидов, которые вносятся в почву, чтобы убить другие вредные бактерии.
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