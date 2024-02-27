Ученые определили, что расположено в самом центре Галактики

Обнаруженный предмет может быть огромной планетой или субъездным объектом, коричневым карликом.

Галактика — гравитационно-связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

Новооткрытый объект получил название OGLE-2016-BLG-1190Lb (кратко OGLE). Он в 13 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг звезды в 22 тысячах световых лет от Солнца, в густо заселенной звездами области галактического центра.

OGLE не так массивен, как, например, рекордно тяжелый коричневый карлик DENIS-P J082303.1-491201 b, который весит в 29 раз больше Юпитера. Но и тринадцатикартнове преимущество — это уже немало. Из-за огромной массы сложно сказать, что OGLE такое.

Район его «места жительства» полон коричневых карликов — неслучившихся звезд, которым только самую малость не хватило массы для того, чтобы начать термоядерную реакцию.

Если это все-таки планета, то она очень большая. А если коричневый карлик, то ученые будут очень удивлены, потому что коричневые карлики обычно не вращаются вокруг других звезд — а OGLE вращается. В любом случае вопросов это небесное тело хранит больше, чем ответов.