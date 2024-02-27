Ягодная диета, на которой сидят российские звезды

14:32 2024-02-27
Ягодная диета, на которой сидят российские звезды

Знаменитости пробуют разные методики, чтобы добиться стройных форм, они худеют то на Голливудской диете, то на Грейпфрутовой, то на гречневой.

Клубника:

Ягода улучшает обмен веществ и содержит все необходимые антиоксиданты для очищения организма от вредных веществ. Лучше всего кушать это лакомство в свежем виде, прямо с грядки. Зимой можно использовать морс и сушёную ягоду.

Малина:

В малине есть липолитические ферменты, которые ускоряют обмен веществ и способствуют снижению веса, а также улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Также известны её желчегонные и мочегонные эффекты.

Вишня:

Есть специальная вишневая диета, которую надо применять 7 дней. В день такой диеты надо съесть около 2 кг вишни, но при этом потери лишнего веса составляют около 3 кг за неделю. К сожалению, такая диета противопоказана людям с болезнями желудка из-за высокой кислотности вишни.

Клюква:

Ещё одна очень полезная ягода для похудения, так как стимулирует организм выделять желудочный сок и быстрее переваривать пищу. Употреблять лучше размешивая несколько ложек клюквенного сока с минеральной водой. 

Шиповник:

Годами проверенное средство для снижения веса, просто залейте 3 столовые ложки плодов шиповника кипятком и оставьте в термосе одну ночь. После чего данную настойку можно употреблять по 1/2 стакана в день утром и вечером.

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