Американцы не любят пользоваться электрическими чайниками

19:04 2024-02-27
Американцы не любят пользоваться электрическими чайниками

Воду в Штатах кипятят в микроволновых печах, многие из которых имеют такую опцию.

В отличие от жителей многих стран, американцы практически не пользуются электрочайником. Да и вообще чай пьют редко, отдавая предпочтение кофе, пишет Рамблер.

Исходя из этого, у большинства жителей США в доме скорее можно увидеть кофеварки, нежели чайники. Кроме того, американцы предпочтение отдают холодному чаю, тогда как европейцы - горячему.

При этом нередко воду в Штатах кипятят в микроволновых печах, многие из которых имеют такую функцию.

По их мнению, это экономит время. Как уточняется, в электросети США напряжение ниже, чем в большинстве стран Европы, потому и вода в электрочайнике нагревается дольше.

А вот в офисах Америки чайники ставят в обязательном порядке. 

Светлана Игнатьева
20:33

Светлана Игнатьева

Марк Цукерберг был поражен японским McDonald's и заявил, что его надо отметить звездой Мишлен

Марк Цукерберг был поражен японским McDonald's и заявил, что его надо отметить звездой Мишлен

Генеральный директор Meta также посетил в Японии урок по изготовлению мечей у мастера меча Акихиры Кокадзи.
Светлана Игнатьева
19:40

Светлана Игнатьева

Стало известно, от матерей с какой группой крови чаще рождаются одаренные дети

Стало известно, от матерей с какой группой крови чаще рождаются одаренные дети

Исследования показали, что у матерей с первой группой крови есть явные преимущества.
Светлана Игнатьева
19:22

Светлана Игнатьева

«Автотор» приступает к производству новой китайской марки для России

«Автотор» приступает к производству новой китайской марки для России

Старт производства запланирован на март текущего года, а начало продаж на первый квартал 2024-го.
Светлана Игнатьева
18:51

Светлана Игнатьева

Полиция США пополнила свой автопарк конфискованным у наркодилера C8 Corvette

Полиция США пополнила свой автопарк конфискованным у наркодилера C8 Corvette

На нем планируется ездить на мероприятия в школы и другие учреждения, чтобы укрепить отношения людей с полицией в социальном ключе.
Светлана Игнатьева
18:05

Светлана Игнатьева

Чтобы добраться до дома, американец угнал грузовик с 10 новыми Chevrolet Corvette

Чтобы добраться до дома, американец угнал грузовик с 10 новыми Chevrolet Corvette

23-летний Исайя Уокер вышел из тюрьмы и после задержания будет вынужден вернуться туда же.
Марина Смирнова
14:32

Марина Смирнова

Ягодная диета, на которой сидят российские звезды

Ягодная диета, на которой сидят российские звезды

Знаменитости пробуют разные методики, чтобы добиться стройных форм, они худеют то на Голливудской диете, то на Грейпфрутовой, то на гречневой.