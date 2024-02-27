Американцы не любят пользоваться электрическими чайниками

В отличие от жителей многих стран, американцы практически не пользуются электрочайником. Да и вообще чай пьют редко, отдавая предпочтение кофе, пишет Рамблер.

Исходя из этого, у большинства жителей США в доме скорее можно увидеть кофеварки, нежели чайники. Кроме того, американцы предпочтение отдают холодному чаю, тогда как европейцы - горячему.

При этом нередко воду в Штатах кипятят в микроволновых печах, многие из которых имеют такую функцию.

По их мнению, это экономит время. Как уточняется, в электросети США напряжение ниже, чем в большинстве стран Европы, потому и вода в электрочайнике нагревается дольше.

А вот в офисах Америки чайники ставят в обязательном порядке.