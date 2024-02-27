Стало известно, от матерей с какой группой крови чаще рождаются одаренные дети

Уровень интеллекта детей частично может определяться генетическими факторами, в том числе - группой крови их матери. Такое заключение сделали ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета, сообщает Вечерняя Москва.

"Из множества разных групп крови дети, которые рождены от матерей с группой крови O (первая), имеют высокий IQ. Исследования показали, что у матерей с группой крови O есть явные преимущества перед матерями с другими группами крови", — рассказали ученые.

Исследователи утверждают, что наследники таких мама обычно имеют хорошее здоровье и по сравнению со сверстниками развиваются быстрее. А их иммунная система считается более совершенной.

Причина такого явления, отмечают эксперты, - низкая вероятность наступления беременности из-за того, что яйцеклетка принимает лишь самые здоровые сперматозоиды. Потому эмбрионы, сформированные женщинами с первой группой крови, как правило, более здоровые.

Кроме того, ученые установили взаимосвязь между риском развития у детей определенных заболеваний и возрастом отца на момент рождения малышей.

В частности, имеются в виду такие болезни, как шизофрения, аутизм, синдром Аперта. Но при этом специалисты подчеркнули, что связь между возрастом отца и заболеваниями довольно сложна.