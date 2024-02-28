Неразгаданную тайну более двухсот лет скрывает захоронение великого русского поэта Пушкина

Кажется, что о жизни великого русского поэта известно все. Однако, как выяснилось, это не так. Даже сама могила Александра Сергеевича Пушкина хранит много тайн, причем неразгаданных.

И многие, по всей видимости, будут разгаданы еще нескоро. Не случайно перед реставрацией надгробного памятника, которая произошла в 1953 году, все участники этого события подписали документ о неразглашении информации.

Одной из главных тайн захоронения поэта многие считают даже сам процесс погребения Пушкина. Опираясь на свидетельства очевидцев, исследователи не исключают, что в гробу вместо Александра Сергеевича упокоен совсем другой человек.

Все началось еще с его отпевания. Поначалу оно планировалось в Исаакиевском соборе, но ночью усопшего «по указанию высшего руководства» перевезли в Конюшенную церковь. Жуковский тогда написал, что «тело перенесли с какой-то тайною, всех поразившей, без факелов и без проводников».

Согласно пожеланию самого Пушкина, его должны были похоронить в Святогорском монастыре на Псковской земле. Туда его опять-таки перевозили под покровом ночи.