Неразгаданную тайну более двухсот лет скрывает захоронение великого русского поэта Пушкина

11:13 2024-02-28
Неразгаданную тайну более двухсот лет скрывает захоронение великого русского поэта Пушкина

При реставрации надгробного памятника в пятидесятых годах прошлого века в его могиле нашли останки сразу двух человек.

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Кажется, что о жизни великого русского поэта известно все. Однако, как выяснилось, это не так. Даже сама могила Александра Сергеевича Пушкина хранит много тайн, причем неразгаданных.

И многие, по всей видимости, будут разгаданы еще нескоро. Не случайно перед реставрацией надгробного памятника, которая произошла в 1953 году, все участники этого события подписали документ о неразглашении информации.

Одной из главных тайн захоронения поэта многие считают даже сам процесс погребения Пушкина. Опираясь на свидетельства очевидцев, исследователи не исключают, что в гробу вместо Александра Сергеевича упокоен совсем другой человек.

Все началось еще с его отпевания. Поначалу оно планировалось в Исаакиевском соборе, но ночью усопшего «по указанию высшего руководства» перевезли в Конюшенную церковь. Жуковский тогда написал, что «тело перенесли с какой-то тайною, всех поразившей, без факелов и без проводников».

Согласно пожеланию самого Пушкина, его должны были похоронить в Святогорском монастыре на Псковской земле. Туда его опять-таки перевозили под покровом ночи. 

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Свое последнее пристанище поэт нашел на Святой Горе в 5 км от родового имения в Михайловском. Перед похоронами гроб, по свидетельству очевидцев, не открывали - мол, его уже отпели в Петербурге. Это породило слухи о том, что покойника в могиле может и не быть.

Но ученые, участвующие в реставрации надгробного памятника, убедились, что есть. Причем не один. Когда рабочие разобрали наземную часть захоронения, оказалось, что склеп Александра Сергеевича - двухэтажный.

В верхней квадратной камере могилы при этом были найдены два человеческих черепа и кости. Эксперты установили: останки принадлежали пожилым мужчине и женщине, более ничего специалисты сказать не могли.

По одной из версий, этих людей здесь могли похоронить ранее. По другой, Пушкин принадлежал к масонской ложе. И черепа, и другие останки в его захоронении якобы очень напоминают масонский обряд «Мертвая голова».

На то, что поэт был масоном, указывают и действия его товарищей после похорон, оставивших в гробу белые перчатки. Это - традиционный для масонов ритуал, он означает, что даже смерть не может разлучить «братьев».

Любопытно, что реставрация места погребения Александра Сергеевича проводилась и в 1902 году. Тогда ни о каких камерах с черепами участники работ не говорили.

Получается, что соорудить второй ярус и заложить туда останки неизвестных могли только те, кто занимался восстановлением надгробного памятника в том самом 1902 году.

Но точного ответа на все эти многочисленные вопросы нет до сих пор.

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