Количество электрокаров в Москве увеличилось в 7 раз, в Беларуси их парк тоже растет

16:27 2024-02-28
Количество электрокаров в Москве увеличилось в 7 раз, в Беларуси их парк тоже растет

В целом по России количество автомобилей с электрическими двигателями за минувший год увеличилось на 75% — эти данные официально приводит ГИБДД. В некоторых регионах рост числа электрокаров еще заметнее: например, в Москве их стало больше в 7 раз.

В 2022 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано 22,5 тыс. электрокаров, а к началу текущего года их количество достигло 39,7 тысяч штук. Согласно официальной информации, еще в 2019 году общее число электроавтомобилей в России составляло всего 2,8 тыс. экземпляров.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в Москве, где всего за год парк электрокаров увеличился с 1,65 до 7,4 тыс. автомобилей. В числе других региональных лидеров — Санкт-Петербург, Московская и Калининградская области, Краснодарский край, Татарстан.

Несмотря за заметное увеличение количества автомобилей с электродвигателем, данный показатель является во многом относительным. Это обусловлено тем, что доля электрокаров в общем парке легковых автомобилей России пока находится на уровне статистической погрешности и составляет примерно 0,07% (всего на российской территории к настоящему времени зарегистрировано 51,5 млн. машин).

Росту популярности автомобилей с электродвигателем в Москве во многом способствует интенсивное развитие инфраструктуры для зарядки аккумуляторов. В общей сложности в столице сегодня функционирует свыше 3 000 зарядных станций. При этом сеть зарядок «Энергия Москвы» за минувший год расширилась на 240 терминалов, количество сессий на них увеличилось в три раза.

Что касается Беларуси, то в этой стране проводится активная политика по популяризации электромобилей. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, ограничение поставок машин с двигателями внутреннего сгорания из-за рубежа по причине западных санкций, а во-вторых — доступность электроэнергии благодаря собственной атомной электростанции. Помимо электрокаров, в Беларуси активно эксплуатируются электробусы, выпускаемые на отечественном предприятии «Белкоммунмаш».

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