Действенные и простые способы ликвидации муравьев в теплице

13:54 2024-02-29
Действенные и простые способы ликвидации муравьев в теплице

Постарайтесь защитить огород с теплицей от этих насекомых: они переносят тлю и различные заболевания, а также питаются соком растений.

Ошпарьте грядки крутым кипятком:

При обнаружении муравьев с помощью лопаты раскопайте муравейник и хорошо пролейте его кипятком. Горячая вода поможет избавиться не только от муравьев и их личинок, но и личинок других насекомых.

Поливать муравьев кипятком целесообразно в том случае, если муравейник находится на небольшом удалении от посаженных культур. Если это не так, указанный способ здесь не подходит.

Добросовестно рыхлите почву:

При обнаружении муравьиного домика начинайте тщательно рыхлить почву. Делать это нужно регулярно и желательно по нескольку раз в день.

Муравьи не любят когда их беспокоят, поэтому будут искать место поспокойнее, за пределами вашей теплицы. 

Перенесите жилище муравьев за пределы участка:

Этот щадящий способ поможет на некоторое время избавить теплицу от муравьев и оставить их в живых.

Приготовьте ловушку:

Налейте в плоскую емкость немного воды и добавьте сахар. Ловушки расставьте по периметру теплицы. Муравьи любят "сладенькое" и обязательно попадут в ваши ловушки. Как только они будут полны, поставьте новые.

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