Почему опасно оставаться с промокшими ногами

Опасно, если человек промочил ноги и вовремя не предпринял никакие меры. Не каждый человек серьезно относиться к этому, а зря.

Из-за промокших ног могут возникнуть не только простудные, но и хронические заболевания.

Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая, от мокрых ног, сообщила она, может возникнуть фарингит, или обострение хронического тонзиллита.

Многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

Дети в лучшем случае могут обойтись больным горлом. Наиболее опасно нахождение в мокрой обуви и переохлаждение для людей пожилого возраста, потому что могут обостриться хронические проблемы.

От промокших ног могут усилиться спазмы при сосудистых поражениях нижних конечностей.