Почему опасно оставаться с промокшими ногами

Опасно, если человек промочил ноги и вовремя не предпринял никакие меры. Не каждый человек серьезно относиться к этому, а зря.
Из-за промокших ног могут возникнуть не только простудные, но и хронические заболевания.
Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая, от мокрых ног, сообщила она, может возникнуть фарингит, или обострение хронического тонзиллита.
Многое зависит от индивидуальных особенностей организма.
Дети в лучшем случае могут обойтись больным горлом. Наиболее опасно нахождение в мокрой обуви и переохлаждение для людей пожилого возраста, потому что могут обостриться хронические проблемы.
От промокших ног могут усилиться спазмы при сосудистых поражениях нижних конечностей.
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