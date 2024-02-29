Почему опасно оставаться с промокшими ногами

14:20 2024-02-29
Почему опасно оставаться с промокшими ногами

Промокшие ноги могут привести к простуде, фарингиту, хроническому тонзиллиту или ларингиту, особенно у детей.

Опасно, если человек промочил ноги и вовремя не предпринял никакие меры. Не каждый человек серьезно относиться к этому, а зря.

Из-за промокших ног могут возникнуть не только простудные, но и хронические заболевания. 

Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая, от мокрых ног, сообщила она, может возникнуть фарингит, или обострение хронического тонзиллита.

Многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

Дети в лучшем случае могут обойтись больным горлом. Наиболее опасно нахождение в мокрой обуви и переохлаждение для людей пожилого возраста, потому что могут обостриться хронические проблемы.

От промокших ног могут усилиться спазмы при сосудистых поражениях нижних конечностей. 

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