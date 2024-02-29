Какие причины ведут к плохому плодоношению груши

14:28 2024-02-29
Какие причины ведут к плохому плодоношению груши

Груша - капризное растение, она требовательнее яблони, менее зимостойка, больше любит тепло и свет.

Плохое место для посадки:

Высокие грунтовые воды для груши не подходят. В условиях застоя воды в корнях груша цветет, но не дает завязей, или сбрасывает их. Корневая система груши залегает глубже чем у яблони, поэтому там, где другим деревьям хорошо, груше будет плохо. Ее лучше посадить на небольшой возвышенности.

Кислая почва будет также тормозить плодоношение. Груше нужен нейтральный грунт, иначе питание будет усваиваться хуже, груша будет голодать и отказываться плодоносить.

Груша - светолюбивое растение. Если вы дадите ей место в тени дома, она будет тянуться ввысь к свету. И пока солнца ей не будет достаточно, плодоносить не начнет. Недостаток солнца может отсрочить плодоношение на 3-5 лет.

Плохой саженец:

Если вам при покупке подсунули дичку, она не будет плодоносить, а если плоды и вырастут, то будут мелкими и кислыми.

Осматривайте основание саженца: место прививки будет хорошо видно, ствол не должен быть совсем ровным. К тому же конкретный сорт груши может быть не адаптирован к вашему региону.

Если вы живете на севере, берите морозостойкие сорта. Помните об особенностях Дальневосточных сортов: они плодоносят только на 15-20 год!

Двухлетние саженцы будут дольше осваиваться на новом месте и позже начнут плодоносить. Поэтому отдавайте предпочтения однолеткам.

Неправильная посадка:

Саженец груши нельзя слишком сильно заглублять при посадке. Корневая шейка должна быть вровень с землей. Усиленное заглубление может отсрочить плодоношение на 4-6 лет. Если же посадить грушу наоборот неглубоко, корни могут подмерзнуть зимой.

Если дерево высажено максимум год назад, можно попытаться аккуратно подкопать его и подсыпать под корни землю или же наоборот окучить его. Если же дерево посажено давно, остается такой вариант: отгрести часть земли от ствола.

Плохое опыление:

Есть конечно и самоопыляемые сорта груши, но все же чаще встречаются перекрестно опыляемые. А это значит, что для плодоношения растению нужен сорт-опылитель, цветущий в это же время. На участке надо высаживать сразу по 2 дерева, или можно "прибиться" к соседской груше.

Неправильная обрезка:

Груше нужна обрезка каждый год с целью прореживания кроны. Но нельзя проводить слишком агрессивную обрезку. В один год груша плодоносит на одних побегах, на следующий - на соседних.

Обязательно нужно удалять ветви, растущие вертикально вверх, загущающие крону, больные и сухие побеги, а годовой прирост надо лишь на четверть укорачивать. 

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