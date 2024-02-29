Дачный эксперт объяснил, как подготовить озимый чеснок к уборке

Когда листья чеснока начинают желтеть и полегать, надо готовиться к уборке, примерно за 1-2 недели.

Завязываем перья в узел. Важно не спешить, чтобы не начать вязать косы/узлы из свежей, еще не увядающей зелени.

Нужно дать возможность перьям накопить максимум питания, которое в дальнейшем уйдет головкам.

В результате те станут еще крепче, здоровее и крупнее. Если вы оставляли стрелку-индикатор зрелости чеснока, можете аккуратно срезать ее.

Если же вы планируете собрать семена чеснока, стрелку нужно оставить дозревать.

Потом делаем разокучивание чеснока. Если по прогнозу стоят сильные дожди, делать это не стоит, чтобы вода не скапливалась в ямках возле головок чеснока.

Если впереди хорошие солнечные деньки, почву от головок аккуратно отгребаем. На солнце головки греются, дозревают, крепчают, чешуйки подсыхают, укрепляются и утолщаются. В результате чеснок вырастает крепким и отлично лежит до следующего сезона.

Плюс по открытым головкам удобнее контролировать процесс созревания, чтобы не допустить перезревания чеснока и распадания головок. Перезревший чеснок хуже лежит, головки разваливаются.

За пару недель до уборки урожая надо прекратить поливы чесночных грядок, чтобы чешуйки подсохли, загрубели, а головки дозрели. Обилие влаги будет мешать этому процессу. В результате чеснок нужно будет дольше просушивать после уборки, а лежать он будет хуже.