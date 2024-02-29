Спортсменка за месяц пробежала по Антарктиде 1400 километров и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Спортсменка и исследующая боль ученый Донна Уркварт за 28 дней пробежала по снегу и льдам Антарктиды 1402,21 километра. И в итоге стала рекордсменом Книги рекордов Гиннеcса. Как уточняет Вокруг света, ее полярный забег стал самым длинным в истории среди женщин.

Это опасное приключение женщина завершила 14 января 2024 года. По возвращении в Австралию Донна рассказала, что ей пришлось пережить на ледяном краю Земли.

Ученая также рассказала, как вообще ей пришла в голову идея этого путешествия. Как оказалось, к этому шагу женщину подтолкнула пандемия Covid-19. Точнее - карантин, во время которого она слушала подкасты полярного исследователя Эрика Филипса и задумалась об экспедиции.

«Волосы встали дыбом, и внутри меня что-то глубоко зашевелилось. Я подумала: а возможно ли бегать в Антарктиде? Если да, то как далеко? Так все и началось», - вспоминает рекордсменка Гиннесса.

Она призналась, что давно хотела испытать себя и предел личных физических и умственных сил. Еще одна цель ее забега - желание привлечь в спорт как можно больше женщин.

Во время подготовки к забегу Донна познакомилась с людьми, которые стали ее единомышленниками. В целом вокруг нее собралась команда из 15 экспертов, и приключение стало коллективным.

Тренировки к марафону на леднике Юнион в Антарктиде включали способы акклиматизации к холоду, различным сложным условиям (сильному ветру, заснеженной земли под ногами).

Команда создавала низкие температуры, перенося тренировки в аэродинамическую трубу и гигантскую «морозилку». Беговую дорожку для этого ставили в транспортный контейнер для хранения замороженных товаров, и Донна бегала по ней по 3–4 часа при температуре -10 °C. А бег по песку должен был помочь подготовиться к мягкому снегу, который проваливается под ногами.

«Я даже тренировалась разговаривать с самой собой, когда боролась с усталостью. Хотя не думаю, что что-то могло полностью подготовить меня к суровым условиям Антарктиды. Но эта подготовка была бесценной, она дала мне основы для адаптации к жизни и бегу в полярном регионе», - поделилась спортсменка.

А в Антарктиде самой тяжелой оказалась первая неделя. Каждый день начинался с медленного и трудоемкого одевания снаряжения и сборов, которые занимали 3 часа. Предстояло наладить жизнь в полярном лагере и понять, как ежедневно пробегать по 50 километров, чтобы достичь цели - 1300 км за 30 дней в Антарктиде.

«Я осознала грандиозность плана, поставленного перед собой, и была ошеломлена. Помню, выбегала на первом круге и думала: почему болят пальцы? Что это? Это проблема? Первый признак обморожения?», - рассказала она СМИ.