Корица положительно влияет на память и обучение человека

15:15 2024-02-29
Корица положительно влияет на память и обучение человека

Корица — известная ароматная специя, которую многие используют для выпечки и приготовления пикантных блюд.

Ее получают из внутренней коры коричного дерева — вечнозеленого растения, встречающегося в Гималаях и других горных районах, а также в тропических лесах и других лесах на юге Китая, Индии и Юго-Восточной Азии.

Корица не только обладает уникальным вкусом, но и другими полезными свойствами — противовоспалительным, антиоксидантным и даже противораковым. Ученые из Бирджандского университета медицинских наук в Иране выяснили, что корица может влиять и на когнитивные функции — например, предотвращать или уменьшать нарушения памяти или обучения.

Иранские специалисты проанализировали сотни исследований, хранящихся в нескольких онлайн-базах данных, включая PubMed, Scopus, Web of Science и других. Они определили 40 самых релевантных научных работ, из которых 33 включали эксперименты на живых организмах — людях, грызунах или других животных.

Большинство изученных исследований показали, что корица может положительно влиять как на память, так и на когнитивные функции.

«Использование корицы или ее компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может положительно повлиять на когнитивные функции. Добавление корицы или коричного альдегида в клеточную среду в пробирке может уменьшить агрегацию тау, бета-амилоида и повысить жизнеспособность клеток», — цитирует Medical Xpress авторов работы.

В одном из экспериментов подростков просили жевать жевательную резинку с корицей. В другом изучалось, как употребление 2 г корицы с белым хлебом действует на людей с преддиабетом.

Оказалось, что жевание жвачки с корицей улучшает функцию памяти и снижает беспокойство у подростков. У людей с преддиабетом исследование не выявило значительных изменений.

Иранские ученые сделали вывод, что корицу можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении деменции и других заболеваний с нарушениями когнитивных функций, однако по этой теме нужны дополнительные исследования.

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