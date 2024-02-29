Интересные факты из биографии Элвиса Пресли

15:20 2024-02-29
Интересные факты из биографии Элвиса Пресли

Например, король рок-н-ролла просил свою супругу Присциллу никогда не одеваться перед ним и не наносить макияж в его присутствии.

Отношения Элвиса с Присциллой всегда были противоречивые.

Сначала между ними встала разница в возрасте — Присцилле было всего 14 лет, когда она начала встречаться с самым известным мужчиной в мире (которому тогда было 24 года).

Когда они поженились, Элвис настоял на том, чтобы Присцилла всегда выглядела лучше всех — ей приходилось тщательно следить за своим весом и следить за тем, чтобы она всегда одевалась красиво специально для него.

С тех пор Присцилла все время носила макияж, и ей не позволялось прихорашиваться в его присутствии.

Он прослужил два года в армии в разгар своей славы:

Музыкальная карьера Элвиса была временно приостановлена небольшой проблемкой, называемой холодной войной. Король рок-н‑ролла был призван в 1958 году и прослужил два года в армии.

В то время, когда он надевал форму солдата, у Элвиса на счету было 400 000 долларов, дорогие машины и его обожали миллионы женщин по всему миру. Он оставил весь этот роскошный образ жизни на два года, чтобы служить рядовым!

Его менеджер был нелегалом:

Полковник Том Паркер тщательно контролировал своего талантливого протеже. Паркер был чрезвычайно осведомлен о том, как король воспринимался на публике, и ходят слухи, что он практически заставил Элвиса жениться на Присцилле.

Это одна из причин, по которой Элвис никогда не ездил в европейские туры, а всего лишь дал несколько концертов в Канаде — ведь если бы он поехал за границу, то Паркер рисковал быть депортированным.

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