Почему арктическую рыбу считают самой полезной

15:34 2024-02-29
Почему арктическую рыбу считают самой полезной

О пользе рыбы знают все, но особую ценность представляет арктическая рыба, обитающая в холодных северных водах.

Почему она полезна:

Воды Арктики славятся тем, что они наименее загрязненные во всем мире. Рыба, обитающая там, экологически чистая. К арктическим относятся виды: голец, омуль, муксун, пикша, треска, сельдь, семга и др.

Они содержат в себе множество полезных микроэлементов: начиная от группы витаминов В и заканчивая фосфором, кальцием, магнием, железом (арктическая рыба является рекордсменом по их содержанию).

Голец:

Красноярские ученые признали эту рыбу самой полезной в мире (с этой информацией согласился и глава Росрыболовства Илья Шестаков). Голец встречается в реках и озерах за полярным кругом, а также в Северном Ледовитом океане.

Это очень жирная рыба, она является рекордсменом по содержанию Омега-3 (33 мг/г). Всего лишь 30 грамм этой рыбы могут насытить нас суточной нормой полиненасыщенных кислот. Эти жиры помогают поддерживать здоровье сердца и полезны для мозга.

Омуль:

Как и голец, омуль очень богат жирными кислотами. Он источник витаминов А, В, D, РР.  Витамина В в омуле больше, чем в какой-либо другой рыбе.

Также в его мясе содержатся в большом количестве никель, цинк, молибден. Полезные вещества в мясе омуля поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой, иммунной систем, а также улучшают зрение. В рыбе содержится коллаген, который благотворно влияет на состояние кожи.

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Треска:

Это ценная промысловая рыба. Она не может похвастаться таким большим количеством жирных кислот, как омуль и голец, однако треска не менее полезна. Ее мясо отличается гипоаллергенностью, поэтому оно подходит даже в качестве первого прикорма малышам.

Треска богата фосфором и селеном (100 г содержат около 20% от суточной нормы селена и 47% фосфора).

Треску можно назвать рыбой для красоты. Селен укрепляет волосы, ногти и улучшает состояние кожи, а фосфор разгоняет метаболизм и способствует похудению.

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