Правда ли, что дельфины могут составить конкуренцию человеку

16:00 2024-02-29
Правда ли, что дельфины могут составить конкуренцию человеку

Для морских обитателей нет почти никаких ограничений по набору массы тела, а значит, может увеличиваться в объеме и мозг.

Дельфинихи учат детенышей искать пищу, предварительно надев на нос морскую губку (орудийная деятельность), имеют свой богатый язык и вроде как могут узнавать себя в зеркале (самосознание).

У них большой мозг (почти как у человека), но размер не всегда имеет значение. Они социальны, и у них нет принципа «рожай, Машка, пока не тяжко».

Это позволяет развивать мозги (идея о том, что «лишнее» потомство мешает развитию как людей, так и животных, — совершенно справедлива, это подтвердит любой антрополог).

Да и в воспитание дельфины вкладываются по полной. Дельфинье детство — долгое. Это позволяет выращивать умное потомство.

Несмотря на все разговоры о дельфиньей цивилизации, скучные ученые непреклонны: рыба есть рыба.

У дельфинов нет стимула к развитию интеллекта — чтобы догнать рыбу, большой мозг не обязателен.

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