Как американский рыбак умудрился выловить самую огромную «золотую» рыбку

Свою необычную рыбу парень словил на одном из озёр штата Миннесота, США, где он обычно ловит большеротых буффало с тёмно-коричневой и серой чешуёй.

Взрослые большеротые буффало в среднем имеют длину от 35 до 75 см, а вес от 1,4 до 14 кг. Тем не менее, встречались особи, доходившие до 102 см в длину и весом до 27 кг.



Чтобы разгадать тайну пойманной рыбы, Фугейт обратился к Алеку Лэкманну (Alec Lackmann) — эксперту из Государственного университета Северная Дакота.

Осмотрев экземпляр, Лэкманн предположил, что двойнику золотой рыбки было около 100 лет от роду, а его огненный окрас мог быть связан с возрастом рыбы или самой обычной генетической мутацией.

«Я был действительно шокирован, потому что он был яркого оранжевого цвета», — рассказал доктор Лэкманн. — Я никогда не видел ничего подобного»

«Так что это было действительно поразительно и меня рыба удивила, хотя за последние 8 или 9 лет мне довелось видеть тысячи большеротых буффало»

«За эти годы с ним могло произойти многое. Возможно, именно поэтому он стал таким ярко-оранжевым»