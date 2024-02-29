Рассказ о том, как на розовом озере Ретба добывают соль

16:13 2024-02-29
Рассказ о том, как на розовом озере Ретба добывают соль

Удивительное озеро находится в Сенегале, примерно в 30 км от столицы страны – Дакара, и раньше оно даже было финишем знаменитой гонки.

Жизнь существует, даже в таком «рассоле»:

Необычный оттенок вода получила, потому что в ней много галофильных бактерий, которые могут жить в условиях сильной солености. Именно эти микроорганизмы способствуют изменению цвета воды.

Он может меняться от бледно-розового до кроваво-красного, а иногда даже бывает и буро-коричневым.

Раньше озеро имело узкую протоку в Атлантический океан и было просто лагуной, но океан намыл дюны, перекрыв единственный выход к воде. 

Так лагуна стала достаточно глубоким, но небольшим озерцом. В 70-х годах прошлого столетия в Сенегале начались сильные засухи и Ретба обмелело. Сейчас его глубина составляет примерно 3 метра.

Как добывают соль:

Местные жители пользуются этим и зарабатывают добычей минерала. За год со дна поднимают около 25-ти тысяч тонн соли. Но из-за высокого содержания солей в таком «рассоле» нельзя находиться слишком долго. 

Тело может получить сильнейший химический ожог. Добытчики натираются маслом плодов дерева карите, которое чем-то напоминает воск. Только так они могут даже нырять в розовые воды озера Ретба.

Добытый минерал выгружают на берег, чтобы он хорошенько просох. Вокруг озера буквально растут искусственные дюны, полностью состоящие из соли. Высыхая, она становится ослепительно белой, тем самым создавая контраст по отношению к цвету воды. 

Райский ад:

Необычный цвет озера Ретба привлекает и толпы туристов. Сюда едут с разных концов света, чтобы своими глазами поглазеть на чудо-водоем. Местные жители водят экскурсии и показывают трудный рабочий процесс добычи минерала.

Редкий приезжий решает окунуться в красивую водную пучину, защитив себя маслом. Все-таки, такая манящая красота весьма опасна.

Но зато те, кто решился, восхищаются тем, что в этом озере просто невозможно утонуть. Можно «сидеть» на воде, читать книгу, и при этом даже не погрузиться.

Но забывать об ожогах, конечно, не стоит, а температура в Сенегале держится в среднем на отметке +35℃, что в сочетании с этой водой превращает кожу в «пергамент».

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