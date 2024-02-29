Зачем необходим микробиологический анализ воздуха: отвечают эксперты

Анализ воздуха необходим, чтобы определить, есть ли бактерии и грибки в помещении.

Если да, то нужно выявить меры к очищению, заказать проведение антибактериальной обработки.

После этих процедур нужно еще раз провести исследование, чтобы убедиться в ликвидации источника заражения.

Если не проводить обработку, появится плохое самочувствие, возможны нарушение сна, снижение иммунитета, проявление симптомов аллергии.

Даже если в помещении большое количество биологических факторов, система кондиционирования воздуха не всегда справляется.

Бактерии поражают легкие, требуют тщательного подбора лечения, сложно диагностируются.

Анализ воздуха показывает следующее:

наличие споров грибов;

вредные микроорганизмы, бактерии;

активность вредных факторов;

общие число бактерий и микробов.

Специалисты после проведенных исследований утверждают, что более 30 % зданий с плохим воздухом являются причиной недомогания людей, которые в них проживают.

Одним из наиболее распространенных химических соединений является формальдегид. А его в помещениях больше всего.