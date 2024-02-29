Как продавцы обманывали покупателей в царской России

В XIX веке в Нижнем Новгороде арестовали продавцов кофе, который делали из гипса и глины.

От сурового наказания мошенников спас лишь ярлык, на котором было написано «Зёрна кофе», а снизу мелким шрифтом — «Игрушка, в пищу не употреблять».

В прошлые века для подделки продуктов «химию» практически не использовали. Обходились подручными средствами или весьма необычными уловками, выдавая один продукт за другой.

В итоге - дизентерия и массовые отравления: качественные продукты даже в крупных городах России купить было проблемой.

Да, история запомнила купцов Елисеева, Филиппова и еще горстку дороживших своей репутацией. Но гораздо больше было жулья.

И бургундское в кабаке как один из символов процветающей империи — это, грубо говоря, фуфло. Мы, не знающие тех далеких реалий, сегодня покупаемся на него — экранизированное или расписанное в псевдоисторических романах.

Общества по защите прав потребителей до революции не было. Умер человек (или, случалось, целая семья) от отравления — родственникам жаловаться некуда.

Да и не настолько была совершенна экспертиза, чтобы точно определить источник интоксикации. С мошенниками боролись буквой закона. И то после громких скандалов или публикаций.

Сладости с ядом:

Одно время в России было очень популярно монпансье — леденцовое драже. Цветные сладкие шарики обычно покупали для детей.

Хорошие леденцы, изготовленные с применением натуральных эссенций, стоили дорого. Поэтому нечестные продавцы быстро придумали схему, как подделывать конфетки.

Они изготавливали их из обычного сахара, а в смесь подмешивали различные красители. Например, красные леденцы содержали киноварь, синие — лазурь, а зелёные — ярь-медянку, добываемую из мышьяка.

Но самыми опасными были голубые леденцы. В них добавляли медный купорос. Кстати, щедро плескали его и в зелёный горошек — для цвета. Из-за поддельных конфет в одно время пострадала почти тысяча человек.

К счастью, мошенников быстро вычислили и отправили на каторгу. Чего не скажешь о других торговцах фальсификатом, многим удавалось выкручиваться.

Чай и кофе с привкусом дорожной пыли:

Сегодня, купив невкусный чай, мы в шутку говорим, что его сделали из опилок. А несколько веков назад так и было! В чай, стоящий немалых денег, добавляли опилки, сушёный кипрей и высушенный спитой чай.

При этом совсем уж отчаянные торговцы для веса подкладывали в чай ядовитые свинцовые опилки. Также для увеличения веса чай могли намочить, но так делали редко. Был риск испортить товар, а не нажиться на нём. Но чаще поддельного чая люди покупали только поддельный кофе, сами не зная об этом.

Получается, что без оглядки на Бога и совесть дельцы фальсифицировали и весьма успешно сбывали практически всё? Тогда неудивительно, что подхвативший эстафету русских артельщиков-леваков Китай нашел в нашей стране благодарных потребителей: гены, знаете ли…