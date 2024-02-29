Что случится с организмом при отказе от сигарет

Многих пугает синдром отмены и множество других вещей, с которыми неизбежно сталкиваются «бывшие». Однако всё не так страшно. Рассказываем, что произойдет с вашим телом, если вы решитесь на это. Что произойдет через день, месяц и год.

Что будет с телом, если бросить курить:

Очистятся лёгкие

Это будет происходить постепенно, но уже через 3 дня после полного отказа от табака,вы почувствуете, что вам становится легче дышать.

Расслабляются и расширяются бронхи, ведущие к альвеолам, постепенно начнёт увеличиваться объём лёгких, за 3-9 месяцев жизни без сигарет он вырастет примерно на 10%. Восстановится работа мерцательных ресничек. Уйдёт хроническое воспаление.

Уйдут неприятные симптомы, которые сопровождают каждого курильщика: внезапный, тяжелый кашель и приступы удушья.

Кожа будет выглядеть моложе

Разве вам не важно, как вы выглядите? Уже через 3-6 месяцев после отказа от сигарет многие косметические проблемы исчезнут.

Уменьшится количество морщин. Да-да, это действительно так работает. Кожа значительно посвежеет, её цвет изменится.

У курильщиков, имеющих сероватый цвет лица, кожа посветлеет. У людей, чья кожа склонна к куперозу, уменьшится количество покраснений.

Уже через год после отказа от курения, вы в целом будете выглядеть моложе, чем до отказа. И начнёте неожиданно ловить комплименты от людей, которые вас давно не видели.

Очистится печень

Все мы знаем, как вреден для печени алкоголь. Но никотин — не менее токсичен для этого органа. Это вещество — мощное сосудосуживающее средство. А для печени хорошее кровоснабжение жизненно важно. Сужение капилляров органа приводит к застою желчи и образованию камней в желчных протоках.

Восстановится сердечно-сосудистая система

Вы не представляете, как быстро это будет происходить! Первые положительные изменения начинаются уже через 20 минут после последней выкуренной сигареты! То есть, пока вы спите ночью, ваш организм уже переработал столько яда, что с утра уже можно и не брать в рот следующую сигарету!

Ваши сосуды приходят в нормальный тонус, кровь начинает насыщаться кислородом, нормализуется сердечный ритм и частота пульса. Через 3-5 лет у бывших курильщиков вероятность смерти от инфаркта миокарда или инсульта снижается в 2-4 раза. Если продержитесь ещё дольше, считайте, что ваши показатели находятся на уровне некурящих людей.

Нервная система

Вначале у вас будет абстиненция или синдром отмены. В этот период возможно всё: плаксивость или, напротив, раздражительность, подавленное состояние, беспокойный сон.

И даже увеличение веса. Из-за потребности чем-то заглушить тягу к табаку бывший курильщик начинает больше есть. Но всё это — временно. По мере восстановление кровотока в мозге у вас начнёт улучшаться память, вы будете намного быстрее и продуктивнее думать, повысится концентрация внимания.

Желудочно-кишечный тракт:

ЖКТ тоже получает повреждения от табака, которые могут привести к гастритам, рефлюксам и даже язве. Самый приятный бонус для бывшего курильщика — у вас восстановятся вкусовые и обонятельные рецепторы. Вы не представляете, насколько у вас сейчас притуплены обоняние и вкус. После отказа от курения жизнь заиграет новыми красками.

Хронология изменений после отказа от курения:

После первой ночи

Вы можете выкурить последнюю сигарету и уже утром, через 8-12 часов, ваше тело сможет избавиться от от угарного газа, который накапливается в процессе вдыхания табачного дыма. Заодно до нормы повысится уровень кислорода в крови.

Через 48 часов

Всего двое суток - и уровень никотина и продуктов его распада в вашем организме начинает стремительно снижаться, начинают восстанавливаться нервные окончания. Возможно, именно сейчас у вас заиграли новыми красками вкус и обоняние.

Через 72 часа

Прошло трое суток. За это время ваши почки должны вывести более 90% никотина и его токсинов из организма. Дышать станет легче. Возможно, начнётся кашель. Но это и хорошо — лёгкие начинают очищаться.

Через две недели

Посмотрите в зеркало. Начались те улучшения, о которых мы говорили выше. Лицо посвежело, пальцы выглядят не такими жёлтыми. Кашель начинает стихать.

Через 21 день

Аллен Карр, известный тем, что написал книгу «Лёгкий способ бросить курить», которая помогла очень многим курильщикам, утверждает: за прошедшие три недели вы полностью избавились от физической зависимости от никотина.

Осталось избавиться от психологической зависимости. Желание закурить станет посещать вас всё реже, ваша нервная система начинает полноценно функционировать без никотинового «допинга».