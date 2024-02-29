Полезные и вредные свойства тунца

Обитает тунец в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Встречается в Черном море, Японском и Средиземном. Обычно бывает в длину от 50 см и весом от 2-3 кг и больше.

Самый большой тунец, который был недавно выловлен, весил 335 кг и достигал длины 2 м. Он является высокоскоростным хищником, тело рыбы плотное (и соответственно мясо), крепкое и сухое, поэтому по вкусу он не совсем похож на рыбу.

Имеет его мясо красный цвет и очень ценится по своей питательности, ведь не зря его называют «морской телятиной»․

В чем польза от «морской телятины»

В мясе тунца множество питательных веществ, и одновременно это низкокалорийный продукт, он рекомендован для похудения. В нем содержится 140 ккал, которые при приготовлении (особенно при жарке), увеличиваются до 187 ккал, а при консервировании (так как употребляются масла, соль и специи) до 240 ккал.

Тунец богат белками, жирами, уникальным составом витаминов и макро и микро элементами. В его состав также входят полезные омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также витамин Д в большом количестве.

Состав тунца:

витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В9, В12);

витамин А;

витамин Е;

витамин Д;

железо, в большом количестве;

цинк;

медь;

селен;

магний;

фтор;

фосфор;

натрий;

кальций;

магний;

полиненасыщенные жирные кислоты гистидин и аргинин;

жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Соотношение белков и жиров уникальное, в 100 г около 70% белка и 30% жира, это полезно тем, кто следит и за фигурой, и за сбалансированным питанием.

Благодаря такому составу повышается работоспособность организма, увеличивается скорость мозговой деятельности, улучшается состояние волос, кожи, ногтей, нормализуются обмен веществ и деятельность пищеварительной системы.

Снижается риск возникновения онкологических заболеваний, особенно рака молочной железы и рака предстательной железы, кроме того уменьшаются аллергические реакции организма.

При употреблении тунца надо проявлять осторожность тем, кто страдает от болезней почек и острых процессов, протекающих в ЖКТ. Необходимо соблюдать умеренность в употреблении, например не более 30 г филе в день.

Введение в рацион тунца укрепляет иммунитет, благотворно воздействует на сердечно-сосудистую деятельность, укрепляя стенки сосудов и избавляя от «плохого» холестерина, замедляет процессы старения в организме.

Благодаря высокому содержанию йода в мясе тунца предупреждаются заболевания щитовидной железы, развитие хронической усталости. Селен помогает нашей печени эффективно избавляться от зашлакованности и токсинов. Это хорошее средство против депрессии и плохого настроения из-за высоко содержания витамина Д.

Возможный вред:

Мясо тунца нужно употреблять в меру, иначе можно навредить здоровью. Людям, которые страдают от гипертонии и находятся в группе риска возникновения инсульта, стоит отказаться от консервированного тунца, в нем будет содержаться большое количество натрия.

В тунцене бывает большая концентрация тяжелых металлов, например ртути. Она может скапливаться в организме крупной рыбы, есть вероятность отравления именно этим металлом с тяжелыми последствиями. Специалисты рекомендуют при употреблении тунца делать выбор в пользу рыб, небольшого размера.

Иногда в рыбах крупного размера встречается вещество гистамин, вредное для организма.

Существуют различные промышленные способы приготовления тунца, которые не всегда могут быть безопасными, что может служить причиной пищевого отравления. Лучше всего стараться приготовить его самим или есть в проверенных местах.

Из-за малоизученных аллергических реакций не рекомендуется употребление рыбы детям до 3-х лет, людям, потенциально страдающими аллергией, с болезнями почек и беременным женщинам из-за высокого риска отравления.

По мнению врача-диетолога, Евгения Арзамасцева, тунец - очень полезная рыба, однако ее следует употреблять тогда, когда она молодая, ведь с годами рыба имеет особенность накапливать в своем мясе вредные вещества.

Эксперт советует употреблять свежую рыбу или с наименьшим сроком хранения. Его слова подтвердила также и врач-диетолог, Елена Соломатина, которая указала на пользу тунца как диетического продукта.

Врач-диетолог Татьяна Солнцева рекомендовала тунца как уникальный источник большого количества безвредного белка. Однако консервированный тунец должен употребляться в умеренных количествах из-за обилия соли в его составе, следует также ограничить потребление тунца в томатном соусе, где много разных добавок.

Лучше всего отдавать предпочтение свежим, небольшим его видам, молодым особям. При этом желательно его употребление в проверенных местах или при собственном, домашнем приготовлении.

Есть много способов приготовления тунца, его едят в вареном и запечённом виде, можно и жарить, но желательно приготовление на пару. Он отлично сочетается с разнообразными гарнирами.