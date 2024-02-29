Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Во всех постсоветских странах особо не принято открыто жаловаться на коллег или соседей. Если русский испытывает желание критиковать коллегу, он расскажет об этом ему лично или промолчит.

Как правило, он не сообщает об этом своему начальнику. Так называемое «информирование» считается неприличным и наносит ущерб отношениям.

Русские имеют возможность приобрести несмертельное и охотничье оружие, но все же в их стране не принято владеть оружием, и большинство людей смотрит на оружие дома отрицательно. Риск насилия беспокоит их, поэтому русским трудно понять, почему так легко купить оружие в США и почему американцы хотят носить личное оружие.

При встрече с американцами россияне замечают, что те всегда говорят громче, чем большинство людей. Некоторые приписывают эту привычку чувству свободы и комфорта и равнодушного отношения к людям.

Кто не любит гамбургеры и картофель-фри? Посетите любой русский город, и вы увидите множество таких ресторанов в торговых центрах и на улице. Но опросы показывают, что только четыре процента россиян посещают эти места более одного раза в неделю, тогда как в США это число составляет 30 процентов.

Большинство россиян предпочитают домашнюю приготовленную пищу, и это связано не только с экономией денег: 85 процентов людей думают, что потребление фаст-фуда, закусок необходимо ограничить. Как можно сравнить котлету с пюре и гамбургер?

Хождение в уличной обуви дома

О, это дикий ужас в глазах любого русского! Мы надеваем тапочки или просто носки сразу после возвращения домой. Если русский заметит вас на диване в кроссовках, его сердце будет разбито. К счастью, у большинства россиян есть еще одна пара тапочек для гостей.

Ставить градусник в рот

Несмотря на то, что более надежно измерять температуру орально, россияне измеряют это в подмышке. Зачем? Ответ прост: гигиена. Вы не знаете, кто использовал термометр перед вами, не так ли?

Судиться по любому поводу

Если вы собираетесь судиться, значит, произошло нечто серьезное, тогда как в США кажется, что люди обращаются в суд даже из-за самых незначительных разногласий. Русские удивляются публичным делам о клиенте, который выпил «слишком горячий кофе» в кафе, потому что его не предупредили. Ножницы острые, и они могут порезать ... на всякий случай, если вы этого не знаете.

Эти предупреждения необходимы, потому что люди действительно могут подать в суд даже из-за пустяка.