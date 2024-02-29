Как удобрять гортензию для пышного цветения

Когда вносят подкормку:

Если вы будете сажать гортензию весной, то подкормки рекомендуется обязательно вносить, так как грунт обеднен, в нем осталось мало питательных веществ после зимы. Как правило, используют три основные средства:

30 г сульфат аммония;

30 г сульфат калия;

Около 250 г суперфосфата.

Потом можно проводить подкормку только через два года, успешно чередуя органические и минеральные удобрения.

Азотные удобрения лучше вносить с весны до середины июля, так как азот помогает нарастить зеленую массу.

Очень полезно для гортензии будет использование раствора марганца. Это поможет укрепить иммунитет растения. Обычно такой раствор готовится из пропорции 0,2 г вещества на один литр воды.

А вот для завязей бутонов и их активного роста берите суперфосфат и сернокислый калий (60 г/40 г).

Все подкормки нужно успеть внести до окончания лета. Осенью подкармливать растение не следует.

Комплексные подкормки:

Комплексное питание для гортензии представляет из себя весь набор полезных подкормок. Это могут быть минеральные и органические подкормки, а также их чередование. Не увлекайтесь органическими удобрениями, так как они могут выделять мочевину.

Минеральные подкормки могут быть представлены одним или несколькими питательными веществами, они вносятся в четкой дозировке.

Органических удобрений очень много, их можно выбрать в зависимости от возможностей вашего кармана: торф, компост, навоз, древесные опилки, ил, птичий помет и др.

Совет: еще один способ удобрить растения, это залить водой сорняки дать им настояться. Как только пенка исчезнет, этим настоем уже можно пользоваться. Один литр настоя разбавляют 10 литрами воды, тщательно перемешивают и поливают кусты.