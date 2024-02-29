По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

18:02 2024-02-29
По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

Если во время увидеть пожелтение, огурцы можно спасти, экстренно приняв нужные меры, советует эксперт.

Причины:

Неправильный выбор семян для посева огурцов в теплицу. Семена для теплицы надо брать только самоопыляемые.

Если хочется вырастить пчёлоопыляемые, то нужно привлекать насекомых опылителей или опылять вручную. Также лучше не сажать семена, собранные самостоятельно, так как сажаем разные сорта и может произойти переопыление.

Еще одной из причин является раннее завязывание на побегах, которые еще не окрепли. Опасным такой случай является потому что в это время корневая система еще слабая, растению просто не хватит сил на образованию плодов.

Загущённые посадки. Если посадки загущены, то кусты не обдуваются ветром, влажность в них повышается, поэтому огурцы могут заболеть.

Куст не формируется. Тогда много сил растения отдается на листву и боковые побеги, на завязь сил не хватает, и растение может их сбрасывать.

Недостаток и переизбыток влаги приводит к опаданию завязей. Опасен полив холодной водой.

Нежелательно поливать огурцы водой из под крана, всегда заранее воду нужно набирать в какую нибудь емкость для нагрева. Огурцы обязательно нужно поливать водой, температура которой не меньше температуры воздуха.

Завязи опадают при недостатке питания, по причине нехватки микроэлементов в почве. Если давно не проводилась подкормка растений, то огурцы будут сбрасывать завязи.

Если не хватает калия, наблюдается пожелтение и скручивание листьев, а завязи обваливаются.

Слишком высокое плодоношение - тоже проблема, в пазухах образуется большое количество завязей, потребляется большое количество питательных веществ, а когда их не хватает, тогда огурцы сбрасывают лишние завязи.

Если появляются перезревшие плоды, то все силы направляются на их созревание и при этом сбрасываются и желтеют верхние завязи.

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