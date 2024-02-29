Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

Отдельную категорию представляют арктические пустыни, которые покрыты ледниками, камнями, щебнем. Они могут быть снежными или сухими. Если взять все пустыни мира вместе с арктическими, они составят 20% суши.



Большой интерес вызывает толщина песчаных слоев в пустыне, а также то, что находится под их массивом. Под всеми пустынями располагается каменная поверхность. Толщина песка в пустыне – величина непостоянная, которая меняется территориально, а также под воздействием различных факторов. Измерить ее достаточно проблематично.

Также стоит помнить о перемещении песчаных дюн со скоростью от 6 до 10 метров в год. Как раз под дюнами располагаются наиболее глубокие залежи песка.

Например, средняя толщина песка в Сахаре – 150 метров. Большинство дюн достигают в высоту нескольких метров или десятков метров. Однако встречаются и уникальные экземпляры.

Самые высокие дюны замечены в пустыне Намиб, которая располагается в юго-западной части Африки. Здесь некоторые дюны достигают 400 метров в высоту.



Примечательно, что иногда песок проникает на десятки метров вглубь. Так происходит, когда на местности раньше было озеро, которое впоследствии заполнилось песком.



А еще известно, что под Сахарой располагаются полезные ископаемые в виде нефти и природного газа – их добычей занимаются в Ливии, Алжире, хоть данный процесс и связан с множеством трудностей.

Также под пустыней расположены существенные запасы пресной воды. Ученые даже составили их карту. Считается, что подземные воды находятся на глубине около 75 м.