Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

18:06 2024-02-29
Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

Песок в пустыне занимает меньшую долю от всей площади, территории могут быть каменистые, галечные, песчано-галечные и солончаковые.

Отдельную категорию представляют арктические пустыни, которые покрыты ледниками, камнями, щебнем. Они могут быть снежными или сухими. Если взять все пустыни мира вместе с арктическими, они составят 20% суши.

Большой интерес вызывает толщина песчаных слоев в пустыне, а также то, что находится под их массивом. Под всеми пустынями располагается каменная поверхность. Толщина песка в пустыне – величина непостоянная, которая меняется территориально, а также под воздействием различных факторов. Измерить ее достаточно проблематично.

Также стоит помнить о перемещении песчаных дюн со скоростью от 6 до 10 метров в год. Как раз под дюнами располагаются наиболее глубокие залежи песка.

Например, средняя толщина песка в Сахаре – 150 метров. Большинство дюн достигают в высоту нескольких метров или десятков метров. Однако встречаются и уникальные экземпляры.

Самые высокие дюны замечены в пустыне Намиб, которая располагается в юго-западной части Африки. Здесь некоторые дюны достигают 400 метров в высоту.

Примечательно, что иногда песок проникает на десятки метров вглубь. Так происходит, когда на местности раньше было озеро, которое впоследствии заполнилось песком.

А еще известно, что под Сахарой располагаются полезные ископаемые в виде нефти и природного газа – их добычей занимаются в Ливии, Алжире, хоть данный процесс и связан с множеством трудностей.

Также под пустыней расположены существенные запасы пресной воды. Ученые даже составили их карту. Считается, что подземные воды находятся на глубине около 75 м.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
18:02

Марина Смирнова

По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

Если во время увидеть пожелтение, огурцы можно спасти, экстренно приняв нужные меры, советует эксперт.
Марина Смирнова
17:56

Марина Смирнова

Как удобрять гортензию для пышного цветения

Как удобрять гортензию для пышного цветения

Декоративное растение прижилось в средней полосе и даже Сибири и стало очень популярным среди цветоводов.
Марина Смирнова
17:45

Марина Смирнова

Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Даже те русские, которые долго жили в США, не перестают удивляться многим устоявшимся американским привычкам.
Марина Смирнова
17:15

Марина Смирнова

Полезные и вредные свойства тунца

Полезные и вредные свойства тунца

Тунец - это рыба семейства скумбриевых, хищник, питающийся мелкими креветками, осьминогами, глубоководным планктоном.
Марина Смирнова
16:55

Марина Смирнова

Что случится с организмом при отказе от сигарет

Что случится с организмом при отказе от сигарет

Заядлому курильщику сложно решиться на кардинальный шаг — полностью завязать с вредной привычкой.
Марина Смирнова
16:42

Марина Смирнова

Как продавцы обманывали покупателей в царской России

Как продавцы обманывали покупателей в царской России

В дореволюционной России подделки были очень изощренные, в продукты добавляли такие неожиданные компоненты, как дорожная пыль, мышьяк, известка, глина или ртуть.