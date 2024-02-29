Как победить тепличных гусениц: советы огородников

22:15 2024-02-29
Как победить тепличных гусениц: советы огородников

Есть два вида гусениц, поедающих тепличную зелень, отличают их по внешним признакам и наносимому урону.

Совки:

Не привередливы, наряду с помидорами охотно грызут и прочие культуры. Живут в открытом грунте, в теплицу попадают с землёй.

Совки заползают в поспевающие плоды, основательно их портя. Причём умело маскируются: серые, жёлтые, коричневые, зелёные — их не сразу заметишь. 

За 20 дней жизни — до перехода в куколку — совка успевает изрядно навредить.

Белокрылки:

Это гусеницы от крошечных белых мотыльков. Встряхни лист — и с него вспорхнёт и разлетится густое белое облачко.

Если успеете, то на нижних сторонах листьев вы найдёте уйму мелких полупрозрачных существ, похожих на тлю, только бесцветных.

Они переползают от листьев к стеблям, вгрызаясь в сочные участки и высасывая питательные вещества, и при этом выделяют сахаристый секрет, приманивающий на растение муравьёв и провоцирующий рост сажистого грибка.

Мало того, переносят бактериальные инфекции. Если позволить им дорасти до бабочек, то они покроются налётом вроде воскового, через который не пробьётся инсектицид.

Методы борьбы с гусеницами:

химическая атака;

народные средства.

Из препаратов наиболее сильным считается «Искра». Это комплексный инсектицид, рассчитанный на несколько десятков видов насекомых.

Действует он 2-3 недели. После этого срока считается, что не затронутые гусеницами плоды годны в пищу: токсичное вещество разрушилось.

К натуральным средствам относятся:

суточный настой чеснока: 200 г измельчённого чеснока на 10 л воды;

полынный настой: 1 кг полыни на 3 л воды;

концентрированный солевой раствор. 

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