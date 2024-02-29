Советы, которые помогут сохранить бананы, чтобы они не почернели

22:33 2024-02-29
Советы, которые помогут сохранить бананы, чтобы они не почернели

Любимые многими фрукты, богатые калием, быстро чернеют от неправильного хранения.

Как хранить бананы:

Срок хранения зависит от степени спелости бананов при покупке, они могут пролежать на столе от двух до шести дней.

Если вы часто покупаете их, то стоит приобрести подставку с крючком.

При подвешивании фрукты хранятся дольше, это исключает возможность образования синяков, которые появляются, когда бананы лежат друг на друге.

Держите фрукты подальше от прямых солнечных лучей, они могут вызвать быстрое созревание.

Охлаждение и замораживание тоже могут продлить «жизнь» бананов.

Как хранить нарезанные бананы:

Такие бананы быстро обесцвечиваются, поэтому лучше не резать их заранее, пока они не будут готовы к употреблению.

Если сбрызнуть фрукты лимонным соком, это предотвратит потемнение.

После этого положите их в холодильник, завернув в полиэтиленовую пленку или поместив в герметичный контейнер.

При таком хранении нарезанные бананы могут оставаться свежими в течение 3-4 дней.

Хранение в холодильнике:

Прохладный сухой климат замедляет процесс созревания. Если вы положите зелёные, недозрелые бананы в холодильник, скорее всего, они такими и останутся.

Кроме того, если сразу поместить бананы в холодильник, это может испортить плод и остановить процесс созревания.

Заморозка бананов:

Да, бананы можно замораживать, и даже нужно! Взбейте их в блендере, и вы получите сладкий кремообразный продукт— идеальный вариант для основы смузи или для самостоятельного употребления в качестве бананового мороженого.

Только обязательно дождитесь, пока ваши бананы полностью созреют, прежде чем замораживать их, так как холод морозильной камеры остановит процесс их поспевания.

Лучше всего очистить и нарезать бананы перед замораживанием, чтобы с ними было легко работать, когда вы будете готовы их использовать.

Чтобы заморозить бананы, выложите ломтики на противень, выстеленный пергаментной бумагой и положите их в морозильную камеру.

Как только они замёрзнут (это не займёт много времени), переложите их в закрытый контейнер.

Этот шаг не позволит банановым ломтикам слипнуться и образовать массу.

Пометьте контейнер датой и количеством бананов в нём, чтобы информация была под рукой, когда вам захочется фруктов.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
00:33

Марина Смирнова

В Латвии возродили невероятный родстер «Ленинград» 1953 года

В Латвии возродили невероятный родстер «Ленинград» 1953 года

Единственный в своем роде автомобиль реставрировали на протяжении шести лет, чтобы привести его к идеальному виду.
Марина Смирнова
00:25

Марина Смирнова

Частые ошибки при пересадки рассады на постоянное место

Частые ошибки при пересадки рассады на постоянное место

От успеха пересадки рассады томатов зависит приживаемость растений, дальнейшее развитие и плодоношение.
Марина Смирнова
00:14

Марина Смирнова

На эскалаторе снизу вдоль ступеней есть щеточка: для чего она нужна

На эскалаторе снизу вдоль ступеней есть щеточка: для чего она нужна

Некоторые люди пробуют щетками, которые расположены на эскалаторе, очистить свою обувь, но этого делать не следует.
Марина Смирнова
23:59

Марина Смирнова

На дереве начали гнить сливы: что можно предпринять

На дереве начали гнить сливы: что можно предпринять

Получить урожай слив с признаками гниения тоно не входит в планы садовода, но эту проблему легко можно решить.
Марина Смирнова
23:53

Марина Смирнова

Интересные факты о Билибине, который открыл золото Колымы

Интересные факты о Билибине, который открыл золото Колымы

Юрий Билибин убеждал чиновников в наличии крупных запасов россыпного золота на Северо-Востоке страны, но члены комиссии крутили у виска.
Марина Смирнова
23:05

Марина Смирнова

Самые стойкие к болезням, сладкие и вкусные сорта томатов: рекомендации дачников

Самые стойкие к болезням, сладкие и вкусные сорта томатов: рекомендации дачников

В последние годы появилось много необычных сортов томатов, удивляющих цветом, формой, вкусовыми качествами.
Марина Смирнвоа
22:57

Марина Смирнвоа

46-летняя татуированная Крез Эванс: так выглядит американская внучка Иосифа Сталина

46-летняя татуированная Крез Эванс: так выглядит американская внучка Иосифа Сталина

Светлана Аллилуева, единственная дочь Сталина, бежала из СССР в 1966 г. и вышла замуж за архитектора Уильяма Уэсли Питерса, от которого родила дочь Эванс.