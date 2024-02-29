Советы, которые помогут сохранить бананы, чтобы они не почернели

Как хранить бананы:

Срок хранения зависит от степени спелости бананов при покупке, они могут пролежать на столе от двух до шести дней.

Если вы часто покупаете их, то стоит приобрести подставку с крючком.

При подвешивании фрукты хранятся дольше, это исключает возможность образования синяков, которые появляются, когда бананы лежат друг на друге.

Держите фрукты подальше от прямых солнечных лучей, они могут вызвать быстрое созревание.

Охлаждение и замораживание тоже могут продлить «жизнь» бананов.

Как хранить нарезанные бананы:

Такие бананы быстро обесцвечиваются, поэтому лучше не резать их заранее, пока они не будут готовы к употреблению.

Если сбрызнуть фрукты лимонным соком, это предотвратит потемнение.

После этого положите их в холодильник, завернув в полиэтиленовую пленку или поместив в герметичный контейнер.

При таком хранении нарезанные бананы могут оставаться свежими в течение 3-4 дней.

Хранение в холодильнике:

Прохладный сухой климат замедляет процесс созревания. Если вы положите зелёные, недозрелые бананы в холодильник, скорее всего, они такими и останутся.

Кроме того, если сразу поместить бананы в холодильник, это может испортить плод и остановить процесс созревания.

Заморозка бананов:

Да, бананы можно замораживать, и даже нужно! Взбейте их в блендере, и вы получите сладкий кремообразный продукт— идеальный вариант для основы смузи или для самостоятельного употребления в качестве бананового мороженого.

Только обязательно дождитесь, пока ваши бананы полностью созреют, прежде чем замораживать их, так как холод морозильной камеры остановит процесс их поспевания.

Лучше всего очистить и нарезать бананы перед замораживанием, чтобы с ними было легко работать, когда вы будете готовы их использовать.

Чтобы заморозить бананы, выложите ломтики на противень, выстеленный пергаментной бумагой и положите их в морозильную камеру.

Как только они замёрзнут (это не займёт много времени), переложите их в закрытый контейнер.

Этот шаг не позволит банановым ломтикам слипнуться и образовать массу.

Пометьте контейнер датой и количеством бананов в нём, чтобы информация была под рукой, когда вам захочется фруктов.