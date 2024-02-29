46-летняя татуированная Крез Эванс: так выглядит американская внучка Иосифа Сталина

22:57 2024-02-29
46-летняя татуированная Крез Эванс: так выглядит американская внучка Иосифа Сталина

Светлана Аллилуева, единственная дочь Сталина, бежала из СССР в 1966 г. и вышла замуж за архитектора Уильяма Уэсли Питерса, от которого родила дочь Эванс.

«Сталин для меня был одним из трех человек, победивших во Второй мировой войне — Черчилль, Рузвельт и он», — сказала она в одном из интервью британскому изданию Express. «Тогда моя мама попросила меня послушать ее. И я узнала о его преступлениях».

Эта обесцвеченная блондинка — самая младшая из трех детей Аллилуевой. Единственный ребенок от ее третьего брака с Питерсом – при рождении была наречена Ольгой, но уже во взрослом возрасте она решила сменить имя.

Ее мать, которая три года была замужем за Петерсом, умерла от рака в 2011 году в возрасте 85 лет.

«Вся жизнь моей матери сводилась к тому, чтобы пережить это и пытаться вести собственную новую жизнь», — как-то сказала Эванс. «Конечно, она ненавидит то, что делал Сталин», — сказала она Daily Mail .

«Но был период, когда так много людей считали ее ответственной за его действия, что она действительно начала думать, что, возможно, это правда. Это так несправедливо».

Эванс опубликовала свои фотографии в социальных сетях, сжимая в руках игрушечный автомат и перекинутый через плечо патронташ, а также более традиционные изображения.

«Борщ с нуля. Люблю заниматься этим, чувствую, что мама была рядом со мной», — написала она в соцсетях.

Она сказала «нет» карьере, работая в Налоговой службе США, и решила начать свой собственный бизнес.

«С одной стороны волновала неизвестность, но с другой стороны это было круто», — сказала она Daily Mirror.

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