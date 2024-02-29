Самые стойкие к болезням, сладкие и вкусные сорта томатов: рекомендации дачников

Падишах, сорт, который можно выращивать во всех регионах, даже с коротким и прохладным летом, но разводить его надо в теплице.

Тяжёлые кисти с плодами нужно подвязывать. Томаты плодоносят до конца лета. Этот сорт понравится любителям сахаристых томатов. Вкусный, ароматный, совсем нет кислинки.

Люсид Джем, сорт, которому не страшны ни временные понижение температуры, ни чрезмерная жара. В средней полосе России лучше выращивать в теплице.

Хорошо образует завязи в жаре и в холоде. Вырастают мощные кусты, которые обязательно требуют подвязки и пасынкования. Помидоры долго висят на кустах, не перезревая, и неплохо лежат.

Помидоры очень привлекательные, в начале желтеют, а в полной спелости становятся оранжевыми. Вкус необыкновенный, сладкие, сочные.

Сахарная Настасья - любимый дачниками сорт, выращивать томаты лучше в теплице. Отличается высокой сопротивляемостью к распространённым заболеваниям и вредителям.

Плоды розовые, сердцевидные, малиновые на разрезе, выглядит мякоть, как арбузная. Вкус сладкий, приятный, томат идеален в свежих салатах.

Загадка природы - томаты, которые надо выращивать в два стебля. Сорт нуждается в регулярных подкормках.

Требуются подвязки и пасынкование, не боится перепадов температуры, нет стойкого иммунитета к распространённым заболеваниям.

Плоды плоскоокруглые, с гладкой тонкой кожицей. Мякоть не водянистая, плотная без пустот.