Интересные факты о Билибине, который открыл золото Колымы

23:53 2024-02-29
Интересные факты о Билибине, который открыл золото Колымы

Юрий Билибин убеждал чиновников в наличии крупных запасов россыпного золота на Северо-Востоке страны, но члены комиссии крутили у виска.

Юрий Билибин – выдающийся советский геолог. Его главный научный подвиг состоит в том, что он сумел доказать перспективность Колымы как крупнейшей золотодобывающей провинции.

В студенческие годы Билибин коллекционировал разные факты о геологии северо-востока СССР. Их было крайне мало, так как глубоких укрупненных научных исследований этого региона никто не проводил.

Опираясь на разрозненные данные нескольких сибирских экспедиций, Билибин пришел к выводу, что на Колыме лежит «пряжка» от «золотого пояса», протянувшегося от Амура до Калифорнии.

В 1928 году он организовал и возглавил так называемую Первую колымскую экспедицию. Главным результатом проведенных исследований стала реализация научного подхода при проведении работ по разведке золотоносных зон.

Такой подход выгодно отличался на фоне хаоса старательских отработок.

По итогам исследований Билибин выдвинул гипотезу о существовании на Колыме золотоносной зоны протяженностью в сотни километров.

Прежде в этих местах за благородным металлом охотились, в основном, старатели-«хищники». Экспедиция под руководством Билибина встретила на Колыме в их лице опасных конкурентов.

После неразберихи и разрухи Гражданской войны советская власть еще долго не могла навести порядок на Дальнем Востоке, особенно в таких «медвежьих углах», как окрестности Колымы.

«Золотой Моцарт», как до сих пор называют Билибина геологи, в 1935 году вернулся в Ленинград и стал вести курс россыпей золота и платины в своей альма-матер. Он защитил докторскую диссертацию, написал 60 научных работ и получил Сталинскую премию. Как человек, который открыл золото Колымы.

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