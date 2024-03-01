На дереве начали гнить сливы: что можно предпринять

Почему сливы начали гнить:

Возможно, на плоды попала инфекция и начало развиваться грибковое заболевание. Обычно дачники имеют дело с монилиозом.

Гниение необходимо срочно остановить. В противном случае инфекция начнёт распространяться очень быстро.

Высокой скоростью распространения отличается и плодовая гниль, появившаяся в условиях жары и повышенной влажности.

Что предпринять:

Лучший вариант — это предотвратить возможное заболевание. Для этого высаженные деревья должны располагаться на значительном расстоянии друг от друга.

Кроме того, следует периодически обрезать кроны: большое количество веток - хорошее условие для распространения инфекции.

Также следует следить за тем, чтобы плоды не повреждались. Если кожура на какой-либо сливе лопнула, плод желательно снять с дерева.

Необходимо убирать поражённые грибком листья, попавшие на почвенный покров рядом с деревом.

Если процесс гниения уже стартовал, то следует убрать все инфицированные сливы, листья и ветки. Также нужно прорыхлить почву возле дерева.

Справиться с грибком помогают бордоская жидкость, нитрафен и другие противогрибковые препараты, а также средства для борьбы с вредителями.