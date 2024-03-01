На дереве начали гнить сливы: что можно предпринять

23:59 2024-02-29
На дереве начали гнить сливы: что можно предпринять

Получить урожай слив с признаками гниения тоно не входит в планы садовода, но эту проблему легко можно решить.

Почему сливы начали гнить:

Возможно, на плоды попала инфекция и начало развиваться грибковое заболевание. Обычно дачники имеют дело с монилиозом.

Гниение необходимо срочно остановить. В противном случае инфекция начнёт распространяться очень быстро.

Высокой скоростью распространения отличается и плодовая гниль, появившаяся в условиях жары и повышенной влажности.

Что предпринять:

Лучший вариант — это предотвратить возможное заболевание. Для этого высаженные деревья должны располагаться на значительном расстоянии друг от друга.

Кроме того, следует периодически обрезать кроны: большое количество веток - хорошее условие для распространения инфекции.

Также следует следить за тем, чтобы плоды не повреждались. Если кожура на какой-либо сливе лопнула, плод желательно снять с дерева.

Необходимо убирать поражённые грибком листья, попавшие на почвенный покров рядом с деревом.

Если процесс гниения уже стартовал, то следует убрать все инфицированные сливы, листья и ветки. Также нужно прорыхлить почву возле дерева.

Справиться с грибком помогают бордоская жидкость, нитрафен и другие противогрибковые препараты, а также средства для борьбы с вредителями.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
00:33

Марина Смирнова

В Латвии возродили невероятный родстер «Ленинград» 1953 года

В Латвии возродили невероятный родстер «Ленинград» 1953 года

Единственный в своем роде автомобиль реставрировали на протяжении шести лет, чтобы привести его к идеальному виду.
Марина Смирнова
00:25

Марина Смирнова

Частые ошибки при пересадки рассады на постоянное место

Частые ошибки при пересадки рассады на постоянное место

От успеха пересадки рассады томатов зависит приживаемость растений, дальнейшее развитие и плодоношение.
Марина Смирнова
00:14

Марина Смирнова

На эскалаторе снизу вдоль ступеней есть щеточка: для чего она нужна

На эскалаторе снизу вдоль ступеней есть щеточка: для чего она нужна

Некоторые люди пробуют щетками, которые расположены на эскалаторе, очистить свою обувь, но этого делать не следует.
Марина Смирнова
23:53

Марина Смирнова

Интересные факты о Билибине, который открыл золото Колымы

Интересные факты о Билибине, который открыл золото Колымы

Юрий Билибин убеждал чиновников в наличии крупных запасов россыпного золота на Северо-Востоке страны, но члены комиссии крутили у виска.
Марина Смирнова
23:05

Марина Смирнова

Самые стойкие к болезням, сладкие и вкусные сорта томатов: рекомендации дачников

Самые стойкие к болезням, сладкие и вкусные сорта томатов: рекомендации дачников

В последние годы появилось много необычных сортов томатов, удивляющих цветом, формой, вкусовыми качествами.
Марина Смирнвоа
22:57

Марина Смирнвоа

46-летняя татуированная Крез Эванс: так выглядит американская внучка Иосифа Сталина

46-летняя татуированная Крез Эванс: так выглядит американская внучка Иосифа Сталина

Светлана Аллилуева, единственная дочь Сталина, бежала из СССР в 1966 г. и вышла замуж за архитектора Уильяма Уэсли Питерса, от которого родила дочь Эванс.