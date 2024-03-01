На дереве начали гнить сливы: что можно предпринять

Почему сливы начали гнить:
Возможно, на плоды попала инфекция и начало развиваться грибковое заболевание. Обычно дачники имеют дело с монилиозом.
Гниение необходимо срочно остановить. В противном случае инфекция начнёт распространяться очень быстро.
Высокой скоростью распространения отличается и плодовая гниль, появившаяся в условиях жары и повышенной влажности.
Что предпринять:
Лучший вариант — это предотвратить возможное заболевание. Для этого высаженные деревья должны располагаться на значительном расстоянии друг от друга.
Кроме того, следует периодически обрезать кроны: большое количество веток - хорошее условие для распространения инфекции.
Также следует следить за тем, чтобы плоды не повреждались. Если кожура на какой-либо сливе лопнула, плод желательно снять с дерева.
Необходимо убирать поражённые грибком листья, попавшие на почвенный покров рядом с деревом.
Если процесс гниения уже стартовал, то следует убрать все инфицированные сливы, листья и ветки. Также нужно прорыхлить почву возле дерева.
Справиться с грибком помогают бордоская жидкость, нитрафен и другие противогрибковые препараты, а также средства для борьбы с вредителями.
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