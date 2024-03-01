На эскалаторе снизу вдоль ступеней есть щеточка: для чего она нужна

00:14 2024-03-01
На эскалаторе снизу вдоль ступеней есть щеточка: для чего она нужна

Некоторые люди пробуют щетками, которые расположены на эскалаторе, очистить свою обувь, но этого делать не следует.

В наши дни очень распространены эскалаторы, их можно найти в метро, торговых центрах, аэропортах и не только. Будьте осторожны и внимательны при пользовании этим видом передвижения. Соблюдайте правила. 

И так, ответ первый ("Юбочка" - расстояние между краев эскалатора):

«Пассажиры, стоящие слишком близко к "юбочке", почувствуют щёточки и инстинктивно отодвинутся от краёв, тем самым обезопасив свою поездку. Так как эти щёточки заставляют пассажиров сменить место дислокации, они значительно уменьшают возможность нечаянного шага в сторону и застревания. Щетки также заставляют пассажиров держать свою одежду, багаж и другие предметы подальше от "юбочки"».

Ответ второй - от Петербургского Метрополитена:

При соприкосновении мокрой обуви пассажира и балюстрады возникает трение. Из-за этого нога пассажира может затормозить, что приводит к травмам. Щетка не позволяет ноге оказаться в опасной зоне.

В эскалаторах продумано все до мелочей. Например, желтые полосы также сделаны для безопасности пассажиров.

Эта ограничительная линия, на которую нельзя наступать, создает зазор между ногой и стенкой. Иначе эскалатор может зажевать шнурок или лоскут длинной одежды.

А ребристые ступени — защита механизма эскалатора от мусора. Когда лента доходит до верха или низа, она складывается в сплошное полотно и может «унести» за собой мелкие предметы, которые способны вывести из строя всю систему. Рельефная поверхность не позволяет этому случиться. 

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