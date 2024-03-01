Частые ошибки при пересадки рассады на постоянное место

Если томаты собираетесь высаживать рано, то обязательно нужно выбирать только крепкие растения. Со всеми остальными лучше повременить.

Пересаживать надо в пасмурную погоду, она лучше приживается.

В солнечную лучше притенять растение, так как в теплице воздух быстро нагревается, также укрытие поможет при похолодании.

Не следует высаживать рано растения, которые не готовы к пересадке, пока рассада не сформирует хорошую корневую систему.

Узнать, что корневая система готова к посадке можно, если посмотреть на дно емкости - в прозрачной это будет видно.

Корни должны заполнить весь стаканчик и просматриваться на дне. Так же на томатах должна появиться первая кисть.

Обязательно перед посадкой проводить закаливание рассады.

Если высадить сразу из домашних условий, не закаливая, то помидоры от резкой смены места обитания получат стресс, будут долго болеть, плохо приживаться на новом месте. И это скажется на урожае, на их плодоношении.

Не высаживайте рассаду в холодную не прогретую почву. Ведь грунт прогревается неравномерно. Если верхний слой прогрелся, это не значит, что грядка готова к посадке.

За неделю до высадки надо сделать траншеи или лунки, грядку прикрыть плёнкой, чтобы почва прогрелась на дне и по бокам.

Саму рассаду в стаканчиках проливаем заранее. При высадке закладываем нужное удобрение, проливаем тёплой водой лунки и высаживаем прямо в грязь.

Далее уплотняем грунт и поливаем Корневином, чтобы стимулировать развитие корневой системы после высадки рассады.