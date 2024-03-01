В Латвии возродили невероятный родстер «Ленинград» 1953 года

00:33 2024-03-01
В Латвии возродили невероятный родстер «Ленинград» 1953 года

Единственный в своем роде автомобиль реставрировали на протяжении шести лет, чтобы привести его к идеальному виду.

«Ленинград» создал талантливый конструктор Аркадий Бабич. Родстер в американском стиле построили на агрегатах ЗИМа. В частности, у него позаимствовали 3,5-литровую 90-сильную шестерку.

Максимальная скорость легкого спорткара составила 180 км/ч. В 1959 году Аркадий Бабич совершил пробег из Симферополя в Ленинград: 2125 км он проехал за 20 часов, то есть средняя скорость составила 106 км/ч.

С того времени об авто ничего не слышали. В 2014 году автомобиль обнаружили в плачевном состоянии.

Большая часть декоративных панелей отсутствовала, не было двигателя, не сохранилась оригинальная краска, а на кузове не было живого места от коррозии.

Кузов проржавел, а многие детали отсутствовали. Тем не менее, купили редкий авто за немалые деньги.

Поскольку никакой документации по авто не осталось, то при реставрации использовался единственный цветной снимок родстера, сделанный американским фотографом Джоном Шульцем в 1958 году в Ленинграде.

Были также найдены и установлены все оригинальные элементы силовой установки.

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