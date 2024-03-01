Плохой запах в холодильнике можно легко и быстро убрать

09:02 2024-03-01
Плохой запах в холодильнике можно легко и быстро убрать

Контейнер с едой без крышки или случайный потёк молока могут дать неприятный запах и испортить аппетит, когда вы заглядываете в холодильник.

Поможет двойная упаковка:

Большинство неприятных запахов появляются от испорченных продуктов или от впитавшихся в стенки холодильника сильных ароматов закусок. Лук, сыр, чеснок, рыбные консервы нужно держать не просто в контейнерах, а в двойной упаковке — в пакете или фольге поверх контейнера.

Ревизия каждую неделю:

Смотрите срок годности распечатанных продуктов, которые вы держите на полках: соков, колбас, молока. Все потеки старайтесь вытирать сразу, пока они не засохли. Влажная губка с содой или жидкостью для мыться посуды вовремя поможет вам удалить потенциальный источник вони.

Что может помочь:

Открытая коробка с пищевой содой на полке холодильника прекрасно впитывает запахи и предупреждает их распространение. Но ее необходимо периодически менять. Если же новая пачка соды не впитает все запахи, значит пришла пора вымыть холодильник и оставить его проветриваться с открытыми дверцами на 24 часа.

Не ставьте горячее в холодильник:

Всегда давайте приготовленной еде остыть на кухне не меньше двух часов. Если вы ставите горячую посуду на полки, вы не только рискуете перегрузить холодильник этим повышением температуры, но и можете запустить процесс порчи у продуктов по соседству. В первую очередь у молока и кисломолочных продуктов.

Убирайте всё, что может потечь, в контейнеры:

Мясо, сочные овощи, квашенную капусту в пакете, и т. п. Лучше разложить все по отдельным емкостям. До момента приготовления лучше уберите все возможные источники потеков из пакетов вниз холодильника, чтобы не запачкать остальное.

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