Огородники назвали самые лучшие сорта слив для дачи

Для посадки в садах и на приусадебных участках рекомендуются сорта: Персиковая, Ренклод Альтана, Анна Шпет, Венгерка домашняя.

Сорт сливы Персиковая:

Сорт выведен в Англии. Очень ценится за высокую урожайность, особо раннее созревание, крупные красивые плоды. Дерево большое с обратноконусовидной кроной. Листья крупные, овальные, темно-зеленые, опушенные, с двоякогородчатыми краями.

Черешок толстый, короткий, с двумя маленькими зелеными шаровидными железками. Плоды очень крупные, яйцевидно-овальные с густым оранжево-пурпурным красивым румянцем по всему плоду или по большей его части со светло-голубым нале­том, плодоножка короткая, толстая.

Мякоть золотисто- желтая, сочная, нежная, сладкая, ароматная. Косточка свободная, округло-овальная.

Сорт районирован.

Сорт сливы Ренклод зеленый:

Один из старых сортов. Выведен в Италии. Сорт дал начало многим другим сортам. При семенном размножении часто дает высокоценные сеянцы. Широко распространен в сливовых насаждениях всех зон края.

Дерево большое, с округлой кроной Листья овальные, темно-зеленые с двоякозазубренными краями. Черешок длинный, красноватый, часто без железок. Плоды средние, округлые, зеленовато-желтые, на тонкой короткой плодоножке. Мякоть желтоватая, сочная, очень слад­кая, хорошего качества. Косточка небольшая, выпуклая.

Сорт районирован.

Сорт сливы Ренклод Альтана:

Сорт выведен в Чехословакии. Встречается в сливовых садах предгорной и центральной зон. Дерево большое, с широкоокруглой густой кроной, листья обратнояйцевидные, толстые, с двоякозазубренными края­ми. Черешок толстый, с 1—4 желтовато-зелеными желез­ками.

Плоды крупные, округлые, темно-зеленоватые, с коричнево-красным темным румянцем, с сизым налетом, плодоножка средняя. Мякоть нежная, сочная, сладкая, золотисто-желтая, отличного вкуса. Косточка полуотделяющаяся, овальная.

Сорт районирован.