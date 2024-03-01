Огородники назвали самые лучшие сорта слив для дачи

Для посадки в садах и на приусадебных участках рекомендуются сорта: Персиковая, Ренклод Альтана, Анна Шпет, Венгерка домашняя.
Сорт сливы Персиковая:
Сорт выведен в Англии. Очень ценится за высокую урожайность, особо раннее созревание, крупные красивые плоды. Дерево большое с обратноконусовидной кроной. Листья крупные, овальные, темно-зеленые, опушенные, с двоякогородчатыми краями.
Черешок толстый, короткий, с двумя маленькими зелеными шаровидными железками. Плоды очень крупные, яйцевидно-овальные с густым оранжево-пурпурным красивым румянцем по всему плоду или по большей его части со светло-голубым налетом, плодоножка короткая, толстая.
Мякоть золотисто- желтая, сочная, нежная, сладкая, ароматная. Косточка свободная, округло-овальная.
Сорт районирован.
Сорт сливы Ренклод зеленый:
Один из старых сортов. Выведен в Италии. Сорт дал начало многим другим сортам. При семенном размножении часто дает высокоценные сеянцы. Широко распространен в сливовых насаждениях всех зон края.
Дерево большое, с округлой кроной Листья овальные, темно-зеленые с двоякозазубренными краями. Черешок длинный, красноватый, часто без железок. Плоды средние, округлые, зеленовато-желтые, на тонкой короткой плодоножке. Мякоть желтоватая, сочная, очень сладкая, хорошего качества. Косточка небольшая, выпуклая.
Сорт районирован.
Сорт сливы Ренклод Альтана:
Сорт выведен в Чехословакии. Встречается в сливовых садах предгорной и центральной зон. Дерево большое, с широкоокруглой густой кроной, листья обратнояйцевидные, толстые, с двоякозазубренными краями. Черешок толстый, с 1—4 желтовато-зелеными железками.
Плоды крупные, округлые, темно-зеленоватые, с коричнево-красным темным румянцем, с сизым налетом, плодоножка средняя. Мякоть нежная, сочная, сладкая, золотисто-желтая, отличного вкуса. Косточка полуотделяющаяся, овальная.
Сорт районирован.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__