Как правильно заквасить капусту в домашних условиях

09:21 2024-03-01
Как правильно заквасить капусту в домашних условиях

Нет ни одного огородника, который хотя бы раз в жизни не квасил капусту, это лакомство любят многие, и у каждой хозяйки свой рецепт.

Большой плюс заготовки капусты таким способом - мало соли, гораздо меньше, чем при солении, и не добавляется уксус, как при мариновании.

Только при правильном заквашивании капуста способна сохранить полезные свойства и витамины.

Для приготовления лучше использовать белокочанную капусту, краснокочанная немного горчит при заквашивании. Для квашения берём плотные, белые на разрезе с маленькой кочерыжкой кочаны.

С грядки лучше снимать после первого заморозка, она наиболее сахаристая. Долго не нужно кочаны хранить, а квасить надо из свежей.

Молочнокислые бактерии живут на поверхности листьев и при длительном хранении гибнут. Они влияют на качество квашения.

Берем трёхлитровые банки для закваски, капусту нужно протыкать каждый день деревянной палочкой. А лучше всего, пересыпать содержимое в кастрюлю, помешать и снова положить в банку.

Протыкать продукт нужно первые три дня после момента заквашивания.

Держать при комнатной температуре три дня достаточно, чтобы она начала кваситься, после капусту нужно отнести в холодное место.

Для квашения лучше брать крупную соль, нельзя брать йодированную. Йодированная соль не даст капусте остаться сочной и хрустящей, а сделает ее мягкой.

На 1 кг капусты берём примерно 75 г, то есть столовую ложку без горки.

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