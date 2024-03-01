Железнодорожная петарда: что это и для чего она нужна машинисту

09:37 2024-03-01
Железнодорожная петарда: что это и для чего она нужна машинисту

Железнодорожная петарда — особое пиротехническое приспособление, которое подает звуковой сигнал машинисту локомотива

Она применяется, если нужна экстренная остановка поезда, например при повреждении ж/д пути или схода поезда с рельсов, развалившегося груза и т. п., когда требуется оградить место препятствия для движения поездов, возникшее на соседнем пути.

Если произошел сход и нарушен габарит по соседнему пути, машинист докладывает по радиосвязи о случившемся.

Помощник машиниста в это время берет петарды, имеющиеся на локомотиве, и идет укладывать их на рельсы со стороны ожидаемого поезда, на расстоянии 1000 метров от места препятствия.

И с красным флагом ожидает приближающегося поезда, подавая сигнал остановки.

Петарды укладываются по 3 штуки, каждая из них через 20 метров. Причем две петарды укладываются на правый рельс, тот что под машинистом, а одна — под левый.

Вообще много ситуаций когда необходима укладка петард, но основной их смысл - остановить приближающийся поезд.

Как они работают?

Петарда имеет черные усики, с помощью которых она устанавливается на головке рельса, и в результате наезда колесной парой локомотива, происходит воспламенение порохового заряда и раздается громкий хлопок.

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