Сорта помидоров, которые всегда дают хороший урожай

09:40 2024-03-01
Сорта помидоров, которые всегда дают хороший урожай

При благоприятных погодных условиях и правильном уходе, эти томаты всегда дают хороший урожай и не доставляют хлопот.

Томат «Мадам помпадур F1»:

Кусты достигают в среднем метровой высоты.Томаты поспевают на кистях, до 6 штук на каждой грозди. Плоды выглядят очень аппетитно: округлые, насыщенно-красные, увесистые.

Кожица упругая, но не жесткая, легко отделятся от мясистой, сочной мякоти. На вкус томаты сладкие, но небольшая кислинка все же присутствует. В выращивании проблем с этим сортом нет, уход простой, кусты не привередливы.

Имеют отличный иммунитет, практически не болеют и легко переносят колебания температур. На квадратном метре вызревает около 15 кг плодов.

Томат «Золотая пуля»:

Высота стебля составляет около 1 м. Сорт относится к среднеспелым. Плоды окрашены в темно-желтый цвет, по форме – удлиненные. Весят томаты 100-150 г. Их мякоть достаточно плотная, но при этом она сочная, нежная, двух или трехкамерная. 

Вкусовые качества на высоте – насыщенная сладость дополняется характерной томатной кислинкой. Плоды могут хранится в свежем виде до 3 недель. В консервации помидорки очень вкусные.

У сорта иммунитет к ряду основных заболеваний, он стрессоустойчив. В уходе кусты требуют минимального внимания. Урожайность стабильная, за сезон выход с квадратного метра грядки составляет около 7 кг плодов.

Томат «Нюша»:

Кусты низкорослые, компактные, не нуждаются в пасынковании. Сорт будет раннеспелый. Плоды розовые, по форме округлые. Они весят в среднем 150-200 г. Мякоть нежная, сахаристая и мясистая, малосеменная. Кожица плотная, за счет чего томаты не растрескиваются и могут долго храниться.

Иммунитет у кустов отменный, при надлежащем уходе не болеют. Растения безболезненно переносят стрессовые ситуации, быстро адаптируются к условиям произрастания.

Кусты плодоносят обильно и длительно. За сезон с квадратного метра можно собрать более 12 кг плодов.

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