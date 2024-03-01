Надежные способы повышения урожайности помидоров

Посадка с ориентиром на стороны света:

Как можно больше солнца — это половина успеха для выращивания томатов в средней полосе. Сажайте томаты, ориентируя грядки с востока на запад. Так все кусты получают равномерное освещение. В теплице больше тепла днем, а ночью она медленно остывает, поэтому при посадке в укрытии урожайность повышается.

Что надо знать про опыление:

Томаты, в отличие от огурцов, самоопыляемые растения. Но пыльца с тычинки на пестик может попасть только под воздействием ветра, или же она переносится насекомыми. В открытом грунте хватает и насекомых, и ветра. А в теплице нужно все время потряхивать кусты. Можно обработать их стимуляторами.

Подкормка:

Цветущие томаты для образования завязей подкармливаем по листу раствором борной кислоты. Это даст больше завязей и приведет к улучшению вкуса плодов.

Укрепление корней:

Сильные корни способны обеспечить питанием все плоды. Для усиления корневой системы окучиваем кусты в те дни, когда что корни активизируются. Увидеть это можно по появившимся бугоркам на стебле у самого грунта. Второе окучивание проводим в период, когда стебель возле земли меняет цвет с зеленого на синий.

Использование ботвы:

Помидоры отлично растут на собственной ботве. Осенью срежьте здоровую зелень, измельчите и заделайте в почву. Весной на это место высадите рассаду помидоров.

Пасынкование:

В теплице пасынкуем помидоры раз в неделю. Эту процедуру необходимо проводить, чтобы силы растения расходовались на формирование плодов, а не наращивание зелени. Особенно это касается высокорослых томатов, у которых оставляем один пасынок.

Удаление лишних листьев:

Силы томатов уходят и на рост листьев, которые в большом количестве не нужны, особенно те, которые лежат на земле. Уберите листву постепенно до первой цветущей кисти.

Полив и подкормки:

Поливаем посадки помидоров утром или днем, чтобы до вечера лишняя влага испарилась. После полива делаем подкормки раз в десять дней. Используем золу, раствор коровяка, суперфосфат, сульфат калия.