На Земле насчитывается 40 000 видов пауков, наука описала лишь малую часть

Пауки создают сильнейшее натуральное волокно. На растяжение оно имеет огромную прочность.
Укус бразильской пальмы, которую называют банановым пауком, может вызвать у мужчин длительную и болезненную эрекцию.
Одним из самых необычных пауков является паук по прозвищу Черная вдова. Ее укус часто смертелен, а яд сильнее, чем у гремучей змеи.
Внутренности паука очень узкие, чтобы быстро смешиваться с пищеварительными ферментами при скармливании твердой пищи.
Окаменелости пауков найдены даже в угольных пластах, которым 318 миллионов лет.
Размах лап самых больших особей доходит до 30 см.
Настоящий гигант среди пауков - Великая Борзая, которая может весить до 170 грамм, то есть как маленький щенок.
В результате глобального потепления планеты в наших широтах теперь присутствуют ядовитые пауки. Из-за его размера этот вид хорошо узнаваем, и мы знаем это также из-за его полупрозрачного, коричневатого тела.
Как экспансивный вид, он распространяется очень быстро и в настоящее время встречается в ряде луговых насаждений. Укус вызовет паралич и сильную тошноту.
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