На Земле насчитывается 40 000 видов пауков, наука описала лишь малую часть

09:56 2024-03-01
На Земле насчитывается 40 000 видов пауков, наука описала лишь малую часть

50% женщин и 16% мужчин страдают арахнофобией, они паникуют при виде паука или контакте с ним, у многих из пауков имеется по 6-8 глаз.

Пауки создают сильнейшее натуральное волокно. На растяжение оно имеет огромную прочность.

Укус бразильской пальмы, которую называют банановым пауком, может вызвать у мужчин длительную и болезненную эрекцию.

Одним из самых необычных пауков является паук по прозвищу Черная вдова. Ее укус часто смертелен, а яд сильнее, чем у гремучей змеи.

Внутренности паука очень узкие, чтобы быстро смешиваться с пищеварительными ферментами при скармливании твердой пищи.

Окаменелости пауков найдены даже в угольных пластах, которым 318 миллионов лет.

Размах лап самых больших особей доходит до 30 см.

Настоящий гигант среди пауков - Великая Борзая, которая может весить до 170 грамм, то есть как маленький щенок.

В результате глобального потепления планеты в наших широтах теперь присутствуют ядовитые пауки. Из-за его размера этот вид хорошо узнаваем, и мы знаем это также из-за его полупрозрачного, коричневатого тела.

Как экспансивный вид, он распространяется очень быстро и в настоящее время встречается в ряде луговых насаждений. Укус вызовет паралич и сильную тошноту.

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