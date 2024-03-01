Иван-чай питает землю и бережет от ветра огород

10:01 2024-03-01
Иван-чай питает землю и бережет от ветра огород

Иван-чай нередко можно встретить в полях и возле болот, собирать его там можно в неограниченных количествах.

Украшает дачу:

Полтора месяца, с июня по август, иван-чай цветет нежными и яркими розовыми цветами, превращая дачный уголок в симпатичную полянку.

При этом никакого ухода растение не требует, в отличие от других декоративных посадок. Иван-чай – абсолютно неприхотливая культура, которую можно не подкармливать и никак не формировать.

Подманивает опылителей:

Иван-чай – прекрасный медонос. Он будет привлекать на участок насекомых-опылителей.

Защита от ветра:

В лесах на местах пожаров вырастает иван-чай, а потом появляются всходы молодых деревьев. Кипрей защищает их от сильных ветров и палящего солнца летом, при этом нисколько не мешая расти.

Такую же функцию растение может выполнять и на участке. С южной стороны от него можно разбить клумбу. И тогда нежные цветочки будут защищены высокорослым кипреем от ветров.

Улучшает плодородие почвы:

На одном месте кипрей растет 5-10 лет, со временем он отмирает, а большое количество растительных остатков обогащают верхний слой почвы. По итогу место, где несколько лет рос иван-чай, становится очень плодородным, а грунт питательным.

Побеги иван-чая богаты калием, фосфором, кальцием, марганцем и другими макроэлементами. Напиток из них будет полезен не только людям, но и растениям. 

Добавка в чай, которая всегда под рукой:

Ну и конечно же здорово, что всегда под рукой есть полезная добавка в виде листьев или цветов кипрея в чай, салат или любые другие блюда. Совсем не обязательно использовать сушеные побеги, летом на ура в чай пойдут и свежие листья.

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